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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698329/الشعب-الجمهوري-الحوار-الوطني-دعوة-لشحذ-همم-فئات-الشعب-المصري-كافة-للالتفاف-حول-قضايا-الوطن

أكد المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن حجم التحديات والأزمات التى تواجه الدولة المصرية والقيادة السياسية تُلزم الجميع بالإسراع في تلبية دعوة الرئيس السيسي من أجل المساهمة في حل ومواجهة التحديات الراهنة، موضحًا أن القيادة السياسية الحكيمة تنطلق دائمًا من دافع وطني راسخ، ومفاهيم غاية في الذكاء.

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حازم عمر: الحوار الوطني دعوة لشحذ همم فئات الشعب المصري كافة للالتفاف حول قضايا الوطن

وأشار عمر، إلى أنّ المبادرة الرئاسية دعوة لشحذ همم فئات الشعب المصري كافة للالتفاف حول قضايا الوطن في هذه المرحلة والوصول إلى أجندة عمل وطنية شاملة ومتكاملة بتوافق كل فئات الشعب من أجل النهوض بالدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، التي يعتبر أحد مكوناتها الالتفاف حول الدولة الوطنية والمصلحة القومية وتحديد مدى الثوابت والتماسك المجتمعي مما يفسح المجال أمام تطوير حقيقي في العمل السياسي.

كما أكد أن الحزب يسعى إلى إعداد ورقة موحدة، مضيفا: نكون دائماً و أبداً حزب يسعى إلى إعادة اللُحمة الوطنية و الانطلاق بمصر إلى الأمام بشكل آمن .

حزب الشعب الجمهوري يناقش مقترحات ورش العمل الخاصة بالحوار الوطني

وكان قد ناقش حزب الشعب الجمهوري، برئاسة برئاسة المهندس حازم عمر، مقترحات ورش العمل الخاصة بالحوار الوطني، الذي جعلة جزءا لا يتجزأ من مسيرة التقدم.

وقال الحزب: “أنة حمل مسئولية نتشرف بها أن نكون أحد أقلام التاريخ ونخط سطور للمستقبل بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار وطني يضم كافة التيارات السياسية و الحزبية والكوادر الشبابية حول آليات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه.

وأعلن حزب الشعب الجمهوري عن إنعقاد سلسلة من الإجتماعات خلال الفترة القادمة لتقديم رؤية متكاملة للحزب إيمانًا من الحزب بالعمل الجماعي وأهمية العصف الذهني كأحد أليات الديمقراطية في مرحلة من أهم مراحل مصر لمواجهة التحديات و تجاوز الصعاب.