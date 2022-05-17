إعلان نتائج انتخابات اللجان النقابية بـ«القابضة للمطارات» وشركاتها التابعة

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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698345/إعلان-نتائج-انتخابات-اللجان-النقابية-بـالقابضة-للمطارات-وشركاتها-التابعة

أجريت انتخابات الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة، أمس الإثنين؛ لاختيار مجالس إدارة اللجان النقابية الفرعية بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، بالإضافة لانتخابات ممثلي العاملين بمجالس الإدارات للدورة الانتخابية 2022- 2026.

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إشراف قضائي على انتخابات الشركة القابضة للمطارات

وشهدت الشركة القابضة للمطارات، ترشيح عدد من العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم الاختيار بينهم عن طريق انتخابات تشرف عليها جهات قضائية؛ لاختيار رئيس وعدد من الأعضاء لتمثيل العاملين لدورة انتخابية تمتد لـ4 سنوات من 2022 وحتى 2026.

وصرًح المهندس محمد سعيد محروس، أن الانتخابات النقابية من أهم الأنشطة التي تضمن التواصل الفعال بين العاملين والإدارة العليا، وتضمن حقوق العاملين وترسي حقوق الديمقراطية.

نتائج انتخابات الشركة القابضة للمطارات

وأسفرت انتخابات الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في عضوية اللجنة النقابية فوز كل من: «بهاء صلاح - رانيا الدهان - شريف درة - محمد عبد المنعم - محمد عبد المحسن - محمد عماد - محمود كربل - مروة هيبة»، بينما تعادل كلا من «هاني محي - وأحمد سليم» عن منصب الرئيس.

نتائج انتخابات شركة ميناء القاهرة الجوي

بينما أسفرت انتخابات شركة ميناء القاهرة الجوي، بعضوية اللجنة النقابية عن فوز كل من: «أحمد حلمي - جمال حسين - أحمد عواد - أشرف عبد الله - إسلام انور - وائل فكري - عمر طلحة - عمرو طه - خالد عزب - عبد الستار السيد»، وفازت برئاسة النقابة فاطمة عبد الرسول.

كما فازت كلا من «شيرين عبد الله عاشور، ومحمد عبد الوهاب» بعضوية مجلس الإدارة.

أما في الشركة المصرية للمطارات، فاز تامر دياب برئاسة اللجنة النقابية، و فاز محمد مطراوي السيد، وأحمد كمال سليمان بعضوية مجلس الإدارة، في حين لم يتم حسم فوز باقي أعضاء اللجنة النقابية.

وفي الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، فاز هشام وفائي برئاسة النقابة، وفاز بعضوية اللجنة النقابية كل من: «حسام سعيد - إيهاب حمدي - عمرو نور - محمد عبد المحسن - محمد سيد - أحمد عزت - هادي علي - محمد فريد - مصطفى زلط».

بينما أسفرت انتخابات شركة تكنولوجيا معلومات الطيران، عن فوز أسامة عبد الغفار أباظة برئاسة اللجنة النقابية، و فازأحمد حسين، وهاني عمر بعضوية مجلس الإدارة.

وفي عضوية اللجنة النقابية، فاز كل من: «أحمد حسين - عمرو سالم - أحمد عبد المنعم - مصطفى سمير - محمد عبد السلام - وحيد عبد المولي - وليد عبد الحفيظ».

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، الفائزين، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق في مهمتهم وخدمة العاملين على أكمل وجه.