“تم تفعيل الرابط” الآن تسجيل رقم المحمول علي بطاقات التموين إلكترونيا بوابة دعم مصر

تسجيل رقم المحمول علي بطاقات التموين إلكترونيا، وذلك عبر رابط بوابة دعم مصر الذي يتيح العديد من الخدمات الحكومية للمواطن المصري عبر محركات البحث جوجل، وأبرز تلك الخدمات هي خدمات التموين والتي توفر الجهد والوقت علي المواطن المصري، وكذلك تخدم تلك المنصات رؤية جمهورية مصر العربية من توفير منصات رقمية سهلة الاستخدام ومفعلة من اجل تحقيق الخدمات اليومية بشكل مييسر وإجراءات بسيطة، ويمكنكم اليوم الثلاثاء 17 مايو الإستفادة من تلك الخدمة بعد إن تم تأكيد تفعيل رابط الموقع لاستقبال طلبات تسجيل رقم المحمول علي بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر الرسمي.

تسجيل رقم المحمول علي بطاقات التموين إلكترونيا

اليوم الثلاثاء 17 مايو تتاح لكم خدمة تسجيل رقم المحمول علي بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر، وذلك بعد ان صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن تفعيل الموقع سوف يتم خلال 72 ساعة من قرار تسجيل الرقم الخاص برب الاسرة علي بطاقة التموين، ومن ثم اصبجت الخدمة متاحة بداية من اليوم، ويمكنكم التسجيل مباشرة من خلال زيارة رابط الموقع الرسمي وتدوين الرقم القومي المكون من 16 رقم، كذلك تسجيل رقم البطاقة وهو عبارة عن 12 رقم متسلسل، ويتطلب من المواطن كذلك تسجيل رقم الهاتف لرب الأسرة شرط ان يكن مسجل في احدي الشركات المحمول المصرية.

رابط دعم مصر الإلكتروني خدمات التموين

تم اعتماد رابط دعم مصر من اجل استقبل طلبات تسجيل رقم المحمول علي بطاقة التموين، وذلك للمواطنين الذي تلقوا رسالة علي بون صرف الخبز خلال الساعات الماضية، علي إن كانت مكاتب التموين تستقبل المواطنين من اجل تحديث بيانات البطاقة وكذلك إجراء خدمة إضافة رقم الهاتف علي البطاقة، وذلك بتقديم بعض الاوراق وهي صورة بطاقة التموين وصورة البطاقة الشخصية لصاحب البطاقة وكذلك رقم الهاتف المسجل والمخصص لرب الاسرة، ولكن يعد تسجيل رقم المحمول عبر بوابة دعم مصر اسهل واسرع ويتم عن طريق إدخال البيانات المطلوبة دون تقديم اي أوراق.

خطوات وضوابط تسجيل رقم الهاتف علي بطاقة التموين

تم تعيين بعض الضوابط من اجل تسجيل رقم المحمول علي بطاقة التموين، وابرزها ان يكن الرقم مسجل في واحدة من شركات المحمول، ولا يشترط ان يكن الخط تابع لشركة معينة، كذلك يتوجب ان يكن الخط ملك لرب الاسرة، ويتم تسجيل الرقم عبر بوابة دعم مصر بإتباع تلك الخطوات