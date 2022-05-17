السكة الحديد: إعادة تشغيل قطار ٣٩٤ المنصورة / الزقازيق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 03:28 مساءً - أعلنت هيئة السكة الحديد، أنه في ظل أعمال التطوير والتحديث التى تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتى من شأنها تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان ونظرا للانتهاء من تطوير برج إشارات ههيا وإعادة تشغيله وتسهيلاً على جمهورالركاب، تعلن الهيئة اعتبارا من يوم السبت الموافق 21/5/2022 الأتي:

- إعادة تشغيل قطار 394 ركاب المنصورة / الزقازيق طبقا للجدول المرفق.

- امتداد مسير قطار 389 لمحطة المنصورة بدلاً من محطة الزقازيق، الأمر الذى ترتب عليه تعديل ميعاد قطار 388 ركاب المنصور / القاهرة طبقا للجدول المرفق.

والهيئة تسعى دائما للعمل على راحة جمهور الركاب.