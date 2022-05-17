عاجل.. المشاركون بعمومية كنائس الشرق الأوسط يشيدون بدور مصر بقيادة السيسى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، رؤساء الكنائس المشاركين فى الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والذى تنعقد دورته الحالية فى القاهرة، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، رحب بالحضور فى ضوء انعقاد الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط لأول مرة فى مصر منذ تأسيس المجلس عام 1968، مؤكدا أن الأخوة المسيحيين فى جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج المجتمع العربى.

كما شدد الرئيس على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هى قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين، وهو ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية وواقعية فى جميع مناحى الحياة فى مصر لتعظيم تلك القيم الإنسانية من السلام والمحبة وعدم التمييز لأى سبب ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد، وفى المقابل مكافحة التعصب والتشدد، مؤكدا أن هذا هو التوجه الاستراتيجى للدولة المصرية دون ارتباط بفترة زمنية محددة.

من جانبهم، أعرب المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر وتشرفهم بلقاء الرئيس، مشيرين إلى مساهماتها القيمة فى تاريخ البشرية وسعيها لتحقيق السلام، فضلا عن أهمية الدور الذى تقوم به مصر فى الشرق الأوسط، ومثمنين جهودها بقيادة الرئيس من أجل التوصل لتسويات للمشاكل الملحة والمعقدة التى تتعرض لها المنطقة والتى تتسبب فى معاناة إنسانية كبيرة للبشر، مع التأكيد دعمهم لجهود مصر فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن تحقيق التنمية والبناء والتعمير فى مصر والشرق الأوسط بالكامل.

وذكر المتحدث الرسمى، أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات بين مصر ومجلس كنائس الشرق الأوسط، خصوصًا ما يتعلق بجهود دعم الحوار والمواطنة، ونبذ التطرف والتشدد فى مختلف دول المنطقة.

كما استعرض الرئيس ما تم فى مصر من ترميم للعديد من الآثار والمواقع والكنائس المسيحية الأثرية الزاخرة بالمخطوطات والأيقونات التاريخية الفريدة، فضلا عن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، وذلك فى إطار الاهتمام بحماية التراث المسيحى المصرى.