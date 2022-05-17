حياة كريمة.. حكاية التعمير المستمر (فيديو جراف)

جدة - نرمين السيد - وفى محافظة بنى سويف تشهد قرية كوم الصعايدة تنفيذ مشروع الصرف الصحى بطول 10 آلاف كم، كما تم رفع كفاءة الوحدة الصحية بالقرية طبقا لمعايير التأمين الصحى.
أما فى المنوفية، فقد تم الانتهاء من صب القواعد العادية لموقف العراقية - شبين الكوم، بالتزامن مع بدء أعمال الحفر لتوصيل خطوط الغاز الطبيعى بقرية زاوية الناعورة.
وفى الأقصر تم تنفيذ محطة رفع قرية الحميدات بتكفة 88 مليون جنيه لخدمة 12.935 نسمة، وإقامة مركز شباب الحميدات على مساحة 2000 متر بنكلفة 5 ملايين جنيه.
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