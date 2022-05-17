سفير الاتحاد الأوروبى: ندعم مصر لتصبح مركزا رئيسيا للطاقة

جدة - نرمين السيد - وشدد الدبلوماسى الأوروبى -فى تصريحات على هامش فعاليات مؤتمر (ايبيك 22) حول كفاءة الطاقة الذى انطلقت أعماله بالقاهرة اليوم الثلاثاء- على أن الاتحاد الأوروبى يدعم مصر لتصبح مركزا مهما ورئيسيا للطاقة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبحر المتوسط لما لديها من مصادر متنوعة للطاقة لا سيما الطاقة الشمسية فضلا عن إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأكد أهمية التعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة.

وقال السفير إن مسالة كفاءة الطاقة تعد أمرا يحظى باهتمام الاتحاد الأوروبى منذ وقت طويل لا سيما فى إطار المناقشات المتعلقة بالمناخ، وأوضح أن مصر تعد مصدرا لإنتاج الطاقة، وهناك تعاون جيد بين مصر والاتحاد الأوروبى فى هذا المجال، كما أن الاتحاد الأوروبى عضو مراقب فى منتدى غاز شرق المتوسط.

وأشار إلى ان تصدير الغاز إلى أوروبا يعد أمرًا ضروريًا للغاية لأن أوروبا تريد تنويع موارد مصادر الغاز لديها ومورديه، لذا فإن دولًا مثل مصر وقبرص فى المنطقة ستصبح مهمة جدًا فى هذا الإطار، وكشف عن وجود مناقشات جارية بشأن اتفاقيات مع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ومصر.

وقال إن هناك طلبا كبيرا على الهيدروجين ونحن نعلم جيدًا أنه لا يمكننا إنتاجه فى الوقت الذى نحتاجه فى أوروبا، لذا فى بلد مثل مصر لديه إمكانات هائلة لإنتاج الطاقة الخضراء سيكون أمرًا مهما للغاية لأوروبا، وأكد أهمية الطاقة الجديدة.

ونوه إلى أمله فى نشر ثقافة الطاقة الجديدة بين الناس، معربا عن اعتقاده بأن هناك وعيا قويا جدًا فيما يخص التعامل مع قضية الطاقة وهو أمر مهم عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع قضية المناخ وهو ما تمت مناقشته مع عدد من المبادرات التى يديرها الشباب الذين يدركون جيدًا هذا الرابط بين المناخ والطاقة، لذا من الواضح أن تقليل استهلاك الطاقة له تأثير إيجابى مهم للغاية فى النقاش حول المناخ.

وعما اذا كان الاتحاد الأوروبى يدعم مراكز الأبحاث فى هذا الصدد، قال بيرجر إن هذا يتم بالفعل، وأكد أهمية الاعتماد على الطاقة الشمسية.

وأشاد بما تمتلكه مصر من خبرات فى مجال استخدامات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدا أهمية التدريب فى هذا المجال، ولفت إلى أنه قام خلال الأشهر القليلة الماضية بتفقد مشروع فى أسوان حيث يدعم الاتحاد الأوروبى مدرسة للتعليم الفنى لإعداد الطلبة حول كيفية التعامل مع إنتاج الطاقة الشمسية وإنتاج الألواح وكيفية تجميعها كمثال واحد على التعاون.

وحول التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبى فى إطار التنسيق للإعداد لمؤتمر المناخ المقرر انعقاده بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم، قال السفير إن هناك تنسيقا وثيقا فى هذا الصدد ومناقشات مستمرة مع المسئولين فى مصر.

كان السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، قد أكد فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث لكفاءة الطاقة الذى انطلقت فعالياته اليوم أن كفاءة الطاقة هى مفهوم رئيسى فى مكافحة تغير المناخ.

وسلط السفير الأوروبى الضوء على تعاون الاتحاد الأوروبى مع مصر فى قطاع النفط والغاز من خلال برامج بناء القدرات وفى شكل دمج منح الاتحاد الأوروبى مع قروض من المؤسسات المالية الأوروبية لتمويل مشاريع البنية التحتية فى هذا القطاع.

واستعرض السفير التعاون فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للأسر الذى يهدف إلى ربط ما يصل إلى 3ر2 مليون أسرة بشبكة الغاز الوطنية، لافتا إلى أن المشروع يتضمن مكونًا اجتماعيًا مهمًا يقدم الدعم مع دفع رسوم التوصيل تماشيًا مع الاستراتيجية الرئاسية لتوسيع شبكة الغاز الوطنية فى جميع أنحاء البلاد وأيضًا بما يتماشى مع مبادرة (حياة كريمة).

كما أبرز المشاركة فى برنامج كفاءة الطاقة فى برنامج مصفاة السويس للنفط، وهو الأقدم فى البلاد الذى يوظف حاليًا 6 آلاف موظف، وسلط الضوء كذلك على التعاون المستقبلًى بين الجانبين فى قطاع الطاقة حيث يحرص الاتحاد الأوروبى على الشراكة مع مصر لدعم الاستدامة المتزايدة والجهود التى تؤدى إلى إزالة الكربون من قطاع الغاز.

وأشار إلى أن "الصفقة الأوروبية الخضراء" تعتبر من أهم أولويات المفوضية الأوروبية. وتسعى جاهدة لجعل أوروبا محايدة للكربون بحلول عام 2050.

وأوضح بيرجر أن التعاون بين الجانبين يتضمن الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة كعامل اجتماعى واقتصادى رئيسى يدعم ازدهار مصر، لافتا إلى أن الدعم الحالى من الاتحاد الأوروبى لتحديث الاستراتيجية المصرية للطاقة المستدامة يعتبر مهمة طموحة وهامة.