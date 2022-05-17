محافظ المنوفية يفحص شكاوى المواطنين ويكلف حل مشكلاتهم مباشرة

جدة - نرمين السيد - التقى إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم وذلك فى ضوء الحفاظ على حقوقهم، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.





واستمع المحافظ لشكوى أهالى عزبة الأقرع بطوخ دلكة بتلا، يتضررون من قيام تعدى أحد المواطنين بردم مسقة مياه خاصة بهم لضمها إلى ملكية أرضه الزراعية، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمراجعة الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً عقب المعاينة على الطبيعة والعرض عليه بما يحقق الصالح العام.

وخلال اللقاء وجه المحافظ بتحرير خطاب لوزير الزراعة بشأن إمكانية بحث ودراسة الطلب المقدم من شقيقة أحد شهداء القوات المسلحة بمركز الباجور تلتمس إقامة مسجد باسم الشهيد على قطعة أرض خارج الحيز العمرانى تخليداً لذكراه.

كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور باتخاذ الإجراء اللازم نحو تحديد مكان مناسب بقرية القرنين لإقامة كشك لمواطن مسن يعول أسرة من 4 أفراد وليس لديه أى مصدر دخل نظراً لظروفه الصحية والاجتماعية.

كما وجه المحافظ مدير مديرية التنظيم والإدارة باتخاذ اللازم نحو التماس ممرضة بمستشفى بركة السبع المركزى بشأن إجراءات التسوية الخاصة بها بعد حصولها على مؤهل عالى أثناء وظيفتها وفقاً لأحكام القانون، فيما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بفحص شكوى موظفة تعمل بالأجر اليومى بالوحدة المحلية بجنزور تم الإستغناء عن عملها الوظيفى وتلتمس عودتها للعمل مرة أخرى والعرض عليه بما تم نظراً لظروفها الاجتماعية الصعبة.

ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى هاتفياً بنزول لجنة فوراً لمعاينة شكوى أهالى منطقة قصر الثقافة بشبين الكوم على الطبيعة يتضررون من طفح مياه الصرف الصحى والمتابعة المستمرة للتأكد من حل الشكوى، وكلف الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى مواطن من ناحية كفر الشرفا الغربى بتلا يتضرر من قيام أحد جيرانه بالتعدى على الشارع العام والشروع بالبناء المخالف وذلك بالمخالفة للقانون.

واختتم المحافظ لقائه بالاستماع إلى شكوى مدرس تربية رياضية بناحية منوف يعانى من إعاقة جزئية ومرض نادر بالأعصاب، ووجه بإدراجه ضمن لجنة المساعدات لإعانته على ظروف مرضه ومصاريف علاجه، وتوفير فرصة عمل لزوجته بالقطاع الخاص لتلبية متطلبات الحياة المعيشية.