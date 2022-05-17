اللقطات الأولى لتجربة مترو الأنفاق من العتبة حتى الكيت كات (صور وفيديو)

جدة - نرمين السيد - أجرت الهيئة القومية للأنفاق، أول تجربة لتسيير قطار بدون ركاب بالجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق بنجاح أمس الاثنين، وذلك بعد إعلان وزارة النقل عن بدء التشغيل التجريبى بدون ركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة حتى الكيت كات الأحد 15 مايو الحالى.





ويمتد الجزء الأول بطول 4 كم وتشتمل على 4 محطات نفقية (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات) وذلك ضمن منظومة التشغيل التجريبى لهذا الجزء. وأكد كامل الوزير وزير النقل، أن التجربة جاءت لاختبار توافق الجباريت الخارجى للقطار مع الأرصفة والأعمال المدنية للمحطات والنفق وذلك فى اتجاه العتبة – الكيت كات ذهاب - إياب على نفس السكة وتبين عدم وجود أى تعارضات وجارى الإعداد لإجراء تجربة جباريت أخرى فى الاتجاه الأخر الكيت كات – العتبة ذهاب - إياب على نفس السكة بمحطة العتبة، على أن يتم إجراء الإختبارات الخاصة بالإشارات والتحكم فى المسير تباعاً حيث من المخطط الانتهاء من أعمال التشغيل التجريبى فى منتصف يوليو 2022 ليعقبه التشغيل الرسمى للقطارات بالركاب. وأشار وزير النقل، إلى انتهاء اللمسات النهائية للجزء الأول من المرحلة الثالثة والذى يمتد من العتبة إلى الكيت كات بطول 4 كم ويشتمل على (4) محطـات نفقية: (ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات) وذلك مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازى بالزمالك وأن كافة الأعمال تمت وفق أعلى معايير الجودة العالمية. كما تمت التشطيبات النهائية للمحطات على أعلى مستوى من الجودة، لافتا إلى أن تنفيذ هذه المرحلة يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى استكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازى مع إنشاء شبكة مواصلات عملاقة من وسائل الجر الكهربائى الصديقة للبيئة، والتى تشكل نقلة نوعية كبيرة فى وسائل النقل والمواصلات فى مصر.

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