فتيات الأقصر يشاركن فى تجفيف الطماطم قبل تصديرها للخارج (صور)

جدة - نرمين السيد - «لم تثنيهم حرارة الجو عن العمل بكد واجتهاد يوميا لتجفيف الطماطم، يخبئن وجوههن خلف النقاب حفاظا عليه من الاحتراق من الشمس».. هذا هو حال بعض من فتيات الأقصر فى الموسم الحالى.





من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 مساء يعملن على المشاركة فى عملية اختيار الأجود من محاصيل الطماطم وفرزها للتأكد منها قبل غسلها جيدا لتبدأ عملية تجفيف الطماطم فى مركز القرنة غرب الأقصر.

عن طبيعة العمل، يقول المهندس بهاء إسماعيل، مدير شركة مصر إيطاليا للأعمال الزراعية، وهى إحدى الشركات المتخصصة فى تجفيف الطماطم وتصديرها للدول الأوروبية فى الخارج، إنه شاق للغاية، والأغلبية المشاركة فيه من السيدات، مضيفا أن أعمال تجفيف الطماطم تعرفها المدينة منذ 7 سنوات، خاصة أن الأقصر تعد من أهم المحافظات التى تزرع الطماطم بكميات كبيرة.

وأضاف «مدير الشركة»، أن عملية التجفيف تتم مع أصناف وأنواع معينة من الطماطم تتسم بالقوة والصلابة وبألوان معينة، كما تتميز بإنتاجية مرتفعة لرفع المكسب النهائى فيما بعد، وتتم العملية بـ غسل الطماطم ومن ثم تقطيعها وإزالة الأجزاء غير السوية، ومن ثم تجفيفها بشكل طولى من المنتصف ثم تمليحها بملح مخصص لها وليس ملح الطعام.

وأوضح أن المشروع يحتاج لعمالة بشكل يومى طيلة فترة التجفيف وغالبًا تكون سيدات من أهالى مركز القرنة وإسنا يشاركن فى العمل بالمشروع، لافتًا إلى أن محافظة الأقصر وحدها تنتج 80% من الطماطم التى يتم تصديرها و20% فقط يتم زراعتها وتجفيفها فى محافظتى قنا وأسوان، وتصل المساحة الكلية إلى 500 فدان.

وأضاف سيد رمضان مهندس الجودة، أن الطمام يتم تصديرها إلى غدد من الدول الأجنبية، مشيرا إلى حرص العمالة على عدم تلوثها.

ويضف المهندس نادر على، أن الطماطم تمر بمرحلتين من الفرز، ثم يتم شحنها للخارج بعد ذلك، مبينا أن "المنشر" الواحد يتسع لـ 105 أطنان، مضيفا أن عملية تجفيف الطماطم تستمر من 10 إلى 14 يوما، ويجرى يوميا نقل 35 طنا خارج المنشر، استعداد لوضعه فى الثلاجات ثم شحنه إلى الدول.

وتابع أنه يجرى التعامل مع مزارعى الطماطم بنظام التعاقد حيث يتم شراء الطماطم من مزارعى شغب أرمنت الطود، والقرنة، وإسنا من مراكز الأقصر.

وعن اختيار المنشر قال "نادر"إنه يخضع لعدة عوامل منها أن يكون المكان خاليا من الأتربة، وأن يكون قريبا من الطرق العمومية تسهيلا للعمالة.