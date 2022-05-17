أصداء إيجابية فى الإعلام الدولى للمؤتمر الصحفى العالمى لرئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - المؤتمر حضره إلى جانب رئيس مجلس الوزراء، كل من: الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما حضره أيضا كل من كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، الذى شارك فى تنظيم الحوار مع الصحفيين والإعلاميين المصريين ومراسلى وسائل الإعلام الأجنبية.

وطبقا لما رصده تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، أبرز الإعلام الدولى نقلا عن الدكتور مدبولى، أن هذا المؤتمر يأتى فى توقيت دقيق للغاية، لتوضيح خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الكبيرة التى يواجهها العالم أجمع الآن، مشيرا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى حفل إفطار الأسرة المصرية خلال شهر رمضان، بعقد هذا المؤتمر من أجل إعلان خطة واضحة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والإجراءات التى يتم اتخاذها حاليا، والخطوات التى تعتزم الحكومة اتخاذها خلال الفترة المقبلة، أخذا فى الاعتبار المؤشرات الحالية، وكذلك ما ذهب إليه أحد السيناريوهات من أن الأزمة من الممكن أن يطول أمدها، بفترة أطول مما كان متوقعا.

وصرح الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأنه تنفيذا للتوجيات الرئاسية، قامت الهيئة بدعوة وترتيب حضور عدد كبير من مراسلى وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين فى مصر ومن بينهم مراسلو: وكالة الأنباء الفرنسية- وكالة رويترز- وكالة بلومبرج - وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية - وكالة نوفا الإيطالية - وكالة سبوتنك الروسية - الوكالة الأوروبية للتصوير- وكالة برنسالاتينا - وكالة الأنباء المغربية - وكالة أنباء الحدث - قناة الحرة الامريكية – بى بى سى هيئة الإذاعة البريطانية - تليفزيون روسيا اليوم - التلفزيون المركزى الصينى باللغة الإنجليزية - تليفزيون أساهى اليابانى – تليفزيون فوينكس الصينى – سكى نيوز عربية - قناة العربية - قناة سى إن بى سى عربية - قناة الغد الأخبارية - تليفزيون الكويت - صحيفة البيان الإماراتية - صحيفة أساهى اليابانية - مركز الخدمات الإعلامية.

ورصدت الهيئة العامة للاستعلامات، ردود الفعل والأصداء الإعلامية لما جاء بالمؤتمر طبقا لما بثته ونشرته وسائل الإعلام الدولية، وجاءت النتائج إيجابية فى مجملها، ورصدت الهيئة خلال الساعات التالية لعقد المؤتمر، نحو 66 تقريرا ومادة صحفية وإعلامية موسعة بنحو 10 لغات عالمية هى: العربية – الإنجليزية – الفرنسية – الروسية – التركية – الفارسية – العبرية – الصينية – الهندية – الأردية الكورية.

وفى وسائل إعلام تصدر فى أكثر من 30 دولة من دول العالم من بينها الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – فرنسا- روسيا – بريطانيا – السعودية – الإمارات العربية المتحدة – الكويت – البحرين – قطر – ليبيا – الأردن – السودان - تركيا – إيران – إسرائيل – الصين – الهند – باكستان – كوريا الجنوبية، فضلا عن مواقع عالمية إخبارية أخرى متنوعة وتنتشر، بما فى ذلك وكالات الأنباء الكبرى كوكالة رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية، ووكالات الأنباء الروسية والصينية والإيطالية، إلى جانب مواقع القنوات والشبكات الكبرى مثل "بى بى سى" والحرة ورو سيا اليوم ويورو نيوز وغيرها، وكان الاتجاه العام فيما نشر إيجابيا وموضوعيا فى تناوله.

وقال رشوان، إنه لوحظ على التناول الإعلامى الدولى أن المؤتمر حظى بتغطية واسعة من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الدولية، ومن حيث النطاق الجغرافى تم رصد مواد إعلامية نشرت فى وسائل إعلام فى قارات العالم فى كل من أمريكا وآسيا وأوروبا وإفريقيا، أما من حيث تنوع وسائل الإعلام، امتد الاهتمام بهذا الحدث إلى عدد من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء إلى محطات التليفزيون والمواقع الإلكترونية والصحف والمواقع الإخبارية وغيرها، كما استخدمت وسائل الإعلام مجموعة متنوعة من الأشكال الصحفية والإعلامية لتناول الحدث بدءا من الأخبار ضمن نشرات الأخبار العادية، وتقارير تليفزيونية وتقارير صحفية وغيرها.

وأبرز الإعلام الدولى النقاط التالية عن نقلا عن تصريحات الدكتور مدبولى، خلال المؤتمر:

- أن الأزمة الاقتصادية الراهنة هى أسوأ أزمة يمر بها العالم بأسره منذ عشرينيات القرن الماضى، وهى فترة ليست بالقصيرة، ولم يشهد العالم مثيلها منذ ذلك الوقت، وقدرت خسائر الأزمة الراهنة على مستوى العالم كله بما يقرب من 12 تريليون دولار فى الناتج الإجمالى العالمى.

إشارة رئيس الوزراء، إلى أن جميع المؤشرات بدأت تخفض توقعات النمو الاقتصادى على مستوى العالم، بعد أن سرى التفاؤل بين الأوساط الاقتصادية بعد انتهاء أزمة كورونا، وبدأت التوقعات بتخفيض معدلات النمو مرة ثانية، حيث أصبح المعدل المتوقع 3.6% للنمو العالمى، بعد أن كان 4.4%.

أوضح رئيس الوزراء، أن حجم الدين العام على مستوى العالم شهد تفاقما واضحا بسبب الأزمة الراهنة، مشيرا إلى زيادته على مستوى العالم بنسبة 351%، حتى وصل حجم المديونية على الحكومات على مستوى العالم إلى 303 تريليونات دولار.

أوضح رئيس الوزراء، أن حجم التضخم العالمى وصل الآن إلى 9%، وهناك دول متقدمة تتمتع باقتصاد مستقر لم يكن التضخم بها يبلغ 1% أو 2%، لكن الآن نرى معدل التضخم يصل بها إلى 9%، مبينا أن مصر فى الفئة الواقعة ما بين 6 إلى 10 %، كما أن هناك دولا تجاوزت نسبة التضخم بها 25%، بل وصل إلى 50% و60% فى دول أخرى.

أكد رئيس الوزراء، أن مصر كانت تستورد 42% من احتياجاتنا من الحبوب من دولتى، روسيا وأوكرانيا، وكان 31% من عدد السياح الوافدين إلى مصر من هذين البلدين، وكل ذلك سيكون له تداعياته الكبيرة، ولكننا تحركنا على الفور وبدأنا فى توفير أسواق بديلة للقمح، وكذلك أسواق بديلة للسياحة، ولم نستسلم لتلك التداعيات التى فرضتها الأزمة، وسعينا خلال أسابيع لأن نعوض هذه التداعيات التى حدثت.

أوضح رئيس الوزراء، أنه حدث نتيجة هذه الأزمة خروج لرؤوس الأموال الساخنة، واستثمارات كانت موجودة ونتحرك لتعويض خروج هذه الأموال.

أكد الدكتور مدبولى، أن الحكومة ستعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث ستتحرك وفق خطة تتضمن تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى النشاط الاقتصادى، ودعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار، كل سنة، لمدة 4 سنوات، بإجمالى 40 مليار دولار، تتيحها الدولة لشراكة القطاع الخاص، وكذلك الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة خلال السنوات الـ4 المقبلة، وطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، من أجل تأدية دور كبير فى الاقتصاد المصرى، وأخيرا البعد الاجتماعى وكيفية الاستمرار فى حماية محدودى الدخل.

وفى ختام تصريحه أشار الكاتب الصحفى ضياء رشوان أنه: تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، وللبناء على النتائج الإيجابية لهذا المؤتمر، فإن الهيئة العامة للاستعلامات تعتزم المضى قدما تنظيم لقاءات صحفية عالمية للمراسلين الأجانب مع والوزراء والمسؤولين عن الشؤون الاقتصادية والجوانب الأخرى فى مجالات التنمية الشاملة والقضايا المجتمعية وموضوعات المناخ، إضافة إلى الإجراءات السياسية الإيجابية التى وجه بها الرئيس مؤخرا.