عاجل- السيسى: المواطنة والحقوق المتساوية قيم ثابتة لنهج الدولة المصرية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، شدد على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هى قيم ثابتة لنهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين، وهو ما يتم ترسيخه بممارسات فعلية وواقعية فى جميع مناحى الحياة فى مصر.

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