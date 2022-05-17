«هاجر عبد الرؤوف».. باحثة بأزهر أسيوط تكتب القرآن بخط يدها فى 4 أشهر ونصف

جدة - نرمين السيد - وقالت هاجر عبدالرؤوف، إنها من مركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان، وتدرس بأزهر أسيوط، وأنها خريجة كلية التربية بجامعة الأزهر، وحاليا تقوم بتحضير الماجستير فى الصحة النفسية، وقامت بتبنى فكرة كتابة المصحف الشريف، خلال 4 أشهر ونصف الشهر.

وتابعت: «ده كان حلم منذ الصغر أن أقوم بكتابة القرآن الكريم كاملا بخط يدى وخصوصا بعد ختام حفظ كتاب الله».

وأضافت باحثة الماجستير أنها ذهبت إلى إحدى المطابع وقامت بشراء هيكل المصمم لكتابة القرآن، متابعة: «قمت بكتابة ذلك وكانت المعجرة والفرحة الكبيرة عندما وصلت إلى آخر آية فى سورة الناس، والفضل يرجع إلى ربنا ثم والدى الذى كان له دور كبير والذى قام بمراجعة القرآن حيث إنه يعمل مديرا بالأوقاف، وقريبا لى لقاء مع فضيلة الامام الأكبر الشيخ أحمد الطيب للحصول على الموافقة وعمل منه نسخ».

وأوضحت «أن الهدف من كتابة المصحف هو عمل أثر وقدوة للفتيات فى المجتمع، ويكون خالصا لوجه الله تعالى»، مقدمة الشكر لمؤسسة الأزهر متمثلة فى الشيخ أحمد الطيب، والدكتور محمد عبدالمالك، رئيس الجامعة، كون الأزهر هو من ساعدها فى حفظ القرآن الكريم.

ومن جانبه قام الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى بتكريم الباحثة بكلية التربية لحفظها وكتابتها للمصحف الشريف بخط يدها، وذلك تشجيعاً لها ودعما لموهبتها لتكون قدوة لغيرها من طالبات الجامعة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم أبو المجد الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلى.