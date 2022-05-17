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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698327/عمرو-سلامة-عن-مشوار-الزعيم-الفني-لو-في-بلد-تانية-كانو-درسوه-في-الجامعات

حرص المخرج عمرو سلامة على تهنئة الزعيم بشكل مختلف اذ تحدث عن مشواره الفني وأهميته وأهمية تحليله، مشيرا إلى أن من حق هذا المشوار أن يدرس في الجامعات.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة عمرو سلامة لـ عادل إمام في عيد ميلاده

كتب عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل اللاجتماعي “فيسبوك”: “"أستاذ عادل إمام ربما أشهر ممثل مصري على الإطلاق وأطولهم زمنا في التربع على صدارة الإيراد والأجر، وأكثرهم قوة في التأثير، لكن مع كل ده مازالت معجزة عادل إمام الفنية والعملية لم تأخذ حقها ولم تفسر".

عمرو سلامة: “دراسة مشوار الزعيم عن قرب ما حصلش بالشكل الكافي”

وتابع متحدثا عن مشواره الفني: “"أعتقد أن دراسة مشواره عن قرب وتحليلها ماحصلش بالشكل الكافي، ظاهرة الاستمرارية والتنوع والذكاء في التعامل مع المهنة والإعلام والشهرة وإدارة النجاح لسة ظاهرة مشفرة، وحتى مع كل الكلام عنها مش مفهومة، لو فهمناها كويس هتفيد أجيال كثير مش بس ممثلين أو فنانين لكن برضه في أي مجال ثاني".

واختتم حديثه قائلا: “"لو كنا في بلد ثاني كان تحليل مشواره اتدرس في الجامعات وكان زمانه كاتب كتاب عن سيرته الذاتية وأصبح من أهم الكتب".

عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ 82

جدير بالذكر أنه يحتفل الزعيم بعيد ميلاده الأن في منزله وسط أسرته، اذ اعتاد في الفترة الأخيرة على عدم الخروج من منزله بسبب انتشار وباء كورونا المستجد الذي أخذ العديد من زملائه وأبناء جيله في الوسط الفني، أبرزهم الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان سمير غانم، والفنانة رجاء الجداوي.

ويشهد عيد ميلاد الزعيم هذا العام اختلافا ملحوظا في الأجواء الإحتفالية له بعيد ميلاده اذ سيكون وسط أهله من أبنائه وزوجات أبنائه وأحفاده فضلا عن وجود عدد من أصدقاءه الذين يهونون عليه مصاعب الحياة.

وكان اخر ظهور له على الساحة الفنية والتريندات كان من خلال ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، الذي كشفت عن أخر مكالمة بينهما، فقالت: “ "من أحلى المكالمات اللى جات لى فى حياتي، فجأة و من غير مناسبة.. مكالمة من ريحة الحبايب، حسيت ان بابا اللى بيكلمنى و الله، الحمد لله انك بخير و سمعت صوتك و اتطمنت عليك.. عادل امام سعيد صالح".