انت الان تتابع تفاصيل خبر كاف يعلن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698324/كاف-يعلن-إقامة-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا-على-ملعب-محمد-الخامس

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا عن اقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا على أرضية ميدان استاد مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية كازبلانكا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت أنباء قد ترددت بشأن احتمالية نقل المباراة المقرر اقامتها بين الأهلي والوداد المغربي من ملعب مركب محمد الخامس إلى استاد مراكش.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانًا رسميًا قال فيه إن مباراة نهائي بطولة الكونفدرالية ستقام يوم 20 مايو على ملعب استاد أكبابيو الدولي في نيجيريا.

وأضاف: ونهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام في السابعة بتوقيت جرينتش (الثامنة بتوقيت مصر) من يوم الثلاثين من مايو على ملعب مركب محمد الخامس.

الصحف المغربية تكشف القرار

وكانت تقارير صحفية مغربية قد كشفت النقاب عن موقف الاتحاد الإفريقي كاف من خطابات النادي الأهلي بشأن ملعب مباراة نهائي دوري الأبطال.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي في موقعة "فاينال" دوري أبطال إفريقيا، على ملعب محايد قرر كاف أن يكون هو استاد مركب محمد الخامس بالمغرب.

وشهدت الأيام الماضية ارسال الأهلي مخاطبات مطالبًا بتغيير الملعب كونه معقل منافسه الوداد، كما أنه مستضيف نهائي البطولة في النسختين الماضيتين.

وبناءً على مخاطبات الأهلي للكاف ترددت أنباء عن نقل المباراة من الاستاد السابق ذكره، إلى ملعب مراكش في المغرب، إذ كان بيان الاتحاد الإفريقي ينص على اقامة المباراة في المغرب.

وأكدت التقارير المغربية المنشورة عبر صحيفة «المنتخب» أن كل ما يتردد بشأن نقل المباراة إلى مدينة أخرى، أمر غير صحيح.

وأوضحت الصحيفة أن الاستاد في انتظار لجنة تابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ستزور مركب محمد الخامس بالدار البيضاء لوضع الترتيبات الخاصة بالنهائي، بالإضافة إلى الوقوف عند أهم المرافق التي ستكون رهن إشارة «كاف»