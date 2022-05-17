انت الان تتابع تفاصيل خبر روجينا ضيفة إنجي علي ببرنامج "أسرار النجوم" في هذا الموعد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698323/روجينا-ضيفة-إنجي-علي-ببرنامج-أسرار-النجوم-في-هذا-الموعد

أعلنت الفنانة والمذيعة إنجي علي عن استضافة الفنانة روجينا معها في برنامج أسرار النجوم المذاع عبر إذاعة راديو إف أم، ومن المقرر أن تكشف روجينا خلال الحلقة عن تفاصيل مسلسلها الجديد “ستهم”.

لذا دوت الخليج يرصد لكم موعد حلقة الفنانة روجينا مع المذيعة إنجي علي وذلك خلال السطور القادمة

روجينا مع إنجي علي

ونشرت إنجي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام صورة البوستر الرسمي لحلول روجينا ضيفة في برنامجها أسرار النجوم، وعلقت: يوم الخميس مع الرائعه المتالقه في رمضان ٢٠٢٢ و مسلسل انجراف.

وتابعت: انتظروا يوم الخميس و حلقة جديدة من برنامج أسرار النجوم على نجوم إف إم، مع النجمة صاحبة الأداء الأكثر تميزًا واختلافًا في الموسم الرمضاني الماضي روجينا، وهنعرف منها أكتر عن مسلسل "انحراف"، وتفاصيل مسلسلها الجديد المنتظر "ستهم".

روجينا مع رامي رضوان

ومن الجدير بالذكر، أن حلت الفنانة روجينا ضيفة الإعلامي رامي رضوان ببرنامج مساء dmc وذلك بعد نجاح مسلسلها "انحراف" الذي جسدت خلاله شخصية مريضة نفسية لأول مرة.

قالت الفنانة روجينا في لقائها التلفزيوني الأخير إن صورة البوستر الخاص بمسلسل انحراف أخذ يوم كامل فى التصوير لصعوبة الصورة حيث قال لها مخرج العمل أن تظهر رفعة حاجب عين و الدمعة متحجرة أما الحاجب الثاني مكسور وبه دمعة.

وكشفت روجينا إلى أنها خافت من شخصية حور التي قدمتها خلال أحداث المسلسل، ولكن بعد فترة أحبتها حيث كانت تدافع عن المظلوم، ولأول مرة ترد الفنانة روجينا على الانتقادات التي وجهت لها بعد إعلانها عن مسلسلها الجديد أمام الكعبة.

وقالت روجينا على الانتقادات التي وجهت لها: “جدل غريب حدث بعد نشر صورتي من أمام الكعبة وأنا أعلن عن مسلسل ستهم وأشكر الله على نجاحي، هناك من أنزعج وهو حر لأن حسن ظني بالله هو شيء لي وسوء ظنهم لأنفسهم”.

وتابعت: “كان هناك تعليقات كثيرة غاضبة حذفتها كلها لأنني لا اسمع السلبيات.. وهناك من كتب لي تعليقات جيدة وتمنى لي عمرة مقبولة”، وعن السبب وراء نشرها الصورة قالت: “أنا دائما أشكر الله على كل شيء، وهذا العام عطاء الله كان كبيرا أدهشني، وطوال عمري قبل بدء أي عمل استخير الله وأؤدي العمرة”.