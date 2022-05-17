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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698320/محمد-رمضان-يوجه-رسالة-للجمهور-لا-تنظر-خلفك-إلا-لالتقاط-صورة

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة محمد رمضان للجمهور

ونشر محمد رمضان صورته عبر انستجرام، وكعادته علق عليها تعليق به نوع من الكبرياء، فقال: “لا تنظر خلفك إلا لالتقاط صورة”، وجاء تعليقات الجمهور عليه هاتفة بلقبه الشهير “نمبر وان”.

محمد رمضان يستعد لطرح فيلمه الجديد نمبر وان

من ناحية أخرى، يخوض الفنان محمد رمضان تجربة فنية جديدة من خلال فيلمه “نمبر وان” اذ أعلن عنه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلق عليه: “بسم توكلنا على الله بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر ون تأليف أحمد عادل إخراج ياسر سامي إنتاج يوسف الطاهر .. سينمات مصر و الوطن العربي تستعد لإستقبال يليق بجمهوري”.

يذكر أنه طرح محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بالتعاون مع دينا الشربيني بعنوان “عاملين جامدين” تزامنا مع أخر حلقاته في مسلسلهما الشهير “المشوار” الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2022، لكنه لم يحظى باهتمام جماهيري كبير، أما عن أغنية عاملين جامدين فقد حققت ما يقرب من نصف مليون مشاهدة، كما تصدرت تريند رقم 4 في الأكثر روجا بين المستمعين عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد طرحها بأيام.

أخر أعمال محمد رمضان

وخاض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل “المشورا” بجانب كل من دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، لكنه لم يحقق النجاح المتوقع كعادة أعمال الفنان، ليكون ذلك العمل نقطة سودء في تاريخه.

وكان قد تعرض المسلسل لأزمة كبيرة قبل عرضه وهي انباء عن انسحاب المخرج محمد ياسين، ولكن نفى مدير أعماله ذلك من خلال موقع دوت الخليج، فقال: “الأخبار المتداولة كاذبة، والمخرج محمد ياسين مخرج كبير ولم ينسحب، واحنا بنصور ب 3 وحدات تصوير لأننا متأخرين جدا، ومحمد ياسين هو القائد بتاع ال3 وحدات، لكن محمد رمضان معروف إنه دايما العيون عليه والحروب كتير”.