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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698317/مبلغ-مالي-ونلفون-وذهب-الداخلية-تكشف-لغز-سرقة-شقة-سكنية-بالمقطم

دوت الخليج

تلقي قسم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) يفيد بأنه عقب عودتها لمسكنها اكتشفت كسر باب شقة سكنها وسرقة (مبلغ مالى – هاتف محمول) ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص ("له معلومات جنائية" - مقيم دائرة القسم).

الداخلية تكشف لغز سرقة شقة سكنية بالمقطم

عقب تقنين الإجراءات.. تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى – 2هاتف محمول) من متحصلات السرقة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الباب" ، بتطوير مناقشته أقر بسرقة (مبلغ مالى – كاميرا – مشغولات ذهبية - مكواة – ساعة – كمية من المتعلقات الشخصية) من داخل مسكن (إحدى السيدات – بذات الناحية) وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وأقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، كما تم ضبط كافة المسروقات.. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.