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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698315/خالد-الغندور-لجماهير-الأهلي-اتعلموا-تقولوا-مبروك-للفائز-و-هارد-لك-للخاسر-هي-دي-القيم-الحقيقية

توج رجال سلة الأهلي بلقب دوري السوبر للمحترفين، بعد الفوز على فريق الاتحاد ‏السكندري ‏في المباراة الأخيرة من الدور النهائي.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وكتب خالد الغندور عبر حسابة الرسمي "فيس بوك"، الانسان بيبقي سعيد لما يقول كلام و يطلع صح وقت فوز الزمالك بدوري و كاس الطائرة و اليد دوري و سوبر و بطولة تصفيات افريقيا في السلة بعض الناس كانت بتتريق علي جمهور الزمالك اللي بيحتفل بفوز فريقه في هذه الالعاب".

وتابع:" و لما هو كسب فرح فرحة رهيبة و الاعلام مهتم جدا و قناتهم كمان و فرحة علي التواصل الاجتماعي رهيبة من كل الجماهير، ودلوقتي عرفت انت كنت بتتريق ليه و شايف الالعاب دي مالهاش لازمة لمجرد ان الزمالك كسبها و كسبك فيها".

ووأصل:" و ده كان مزعلك و الاغرب كمان ان الزمالك كل ما يكسب بطولة يطلع الاتحاد بتاع اللعبة يغير نظامها بعد سنة فوز الزمالك علي طول مثل السلة الموسم الماضي و الطايرة هذا الموسم سبحان الله صدفة كل مرة و علي العموم الرياضة مكسب و خسارة و في النهاية اتعلموا تقولوا مبروك للفائز و هارد لك للخاسر هي دي القيم الحقيقية".

وأختتم:"و مثلا انا زملكاوي و ابارك لجمهور الاهلي اللي هما صحابي و الحقيقة الاخلاق تظهر وقت الخسارة مش وقت الفوز".

ويستعد فريق الزمالك لمباراته ضد نظيره طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

نتيجة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني

انتهى لقاء الزمالك وإيسترن كومباني بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض.

ويحتل فريق نادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق الأبيض، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وتعادل النادي الأهلي أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، في مباراة متواضعة جدا للاعبي النادي الأهلي وعلامات استفهام أيضًا على إدارة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للمباراة.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، بينما تعادل محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفار.