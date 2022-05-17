انت الان تتابع تفاصيل خبر خاص| إلهام شاهين لـ عادل إمام: "كل سنة وانت عظيم وعمري ما هنسى إن ليك الفضل في نجوميتي" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698308/خاص-إلهام-شاهين-لـ-عادل-إمام-كل-سنة-وانت-عظيم-وعمري-ما-هنسى-إن-ليك-الفضل-في-نجوميتي

حرصت الفنان القديرة إلهام شاهين على تنهئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 82، مؤكدة أنه لها الفضل الأول والأخير في نجوميتها اذ خاضت أولى بطولتها المطلقة من خلال مشاركته في فيلم الهلفوت.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تهنئة إلهام شاهين لـ عادل إمام بعيد ميلاده ووجهت إلهام شاهين رسالة خاصة للزعيم من خلال موقع دوت الخليج، فقالت: “كل سنة والزعيم عادل امام الفنان العظيم و الانسان الرائع طيب وبخير وبقولك بحبك من كل قلبي وعمري ما هنسى فضلك أبدا وانك أول الناس اللي قدموني كبطولة في فيلم الهلفوت، وكانت اول جايزة في حياتي فانت ليك يد في نجومية إلهام شاهين”. واختتم حديثها: “ربنا يخليك ليا وميحرمنيش منك ابدا وكل سنة وانت في احسن صحة وفي أكبر نجاح بحبك يازعيم بحبك ياعدولة أوي أوي”. عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ 82 ويحتفل الزعيم بعيد ميلاده الأن في منزله وسط أسرته، اذ اعتاد في الفترة الأخيرة على عدم الخروج من منزله بسبب انتشار وباء كورونا المستجد الذي أخذ العديد من زملائه وأبناء جيله في الوسط الفني، أبرزهم الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان سمير غانم، والفنانة رجاء الجداوي. ويشهد عيد ميلاد الزعيم هذا العام اختلافا ملحوظا في الأجواء الإحتفالية له بعيد ميلاده اذ سيكون وسط أهله من أبنائه وزوجات أبنائه وأحفاده فضلا عن وجود عدد من أصدقاءه الذين يهونون عليه مصاعب الحياة. الهام شاهين في دوت الخليج جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مشاركتها في مسلسل “بطلوع الروح” الذي عرض في رمضان 2022، وتعرض لجملة انتقادات عريمة، بسبب القضية التي تنقلها العمل وهي الارهاب وداعش، مشيرين إلى أن الفن يريد أن يشوه صورة الاسلام، وخرجت إلهام شاهين لترد على هذا الهجوم عبر موقع دوت الخليج، قائلة: “إحنا عاملين مسلسل بطلوع الروح مخصوص للعقول اللي فاهمة ان داعش يعني الاسلام، فمقصود انهم يفهموا من خلال المسلسل ان داعش مش هو الاسلام الحقيقي، بدليل انهم عندهم خيانة وتحرش بيتميزوا بالعنف وكل تفكيرهم بالجنس وبيشربوا خمرة، يعني هما مش مقتنعين باللي بيعملوه دينيا”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص| إلهام شاهين لـ عادل إمام: "كل سنة وانت عظيم وعمري ما هنسى إن ليك الفضل في نجوميتي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.