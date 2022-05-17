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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698306/شام-الذهبي-توجه-رسالة-رومانسية-لزوجها-وعدتني-بأن-تريني-العالم-وفعلت

وجهت شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة رسالة رومانسية لزوجها بعدما أوفا وعده لها بأن يريها العالم كله، وذلك عن طريق نشر صورتها معه عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وأشارت إلى انها تعتبره من أكثر أصدقاء السفر المحببين لها.

دوت الخليج يرصد لكم رسالة شام الذهبي ابنة أصالة لزوجها عبر انستجرام

شام الذهبي وزوجها على انستجرام

وشاركت شام الذهبي متابعيها بصورة مع زوجها، ووجهت له رسالة، كان محتواها: وعدتني تخليني أشوف العالم، وعملت كده.. أنت أفضل رفيق سفر في الدنيا، بصرف النظر عن الأوقات اللي بتضايقني فيها بسبب الأكل الكتير.. بحبك جدًا.

ومن الجدير بالذكر، أن حرصت شام الذهبي ابنة أصالة على إرسال التهنئة لها للاحتفال بعيد ميلادها، وكتبت لها رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وانهالت التعليقات التي ترسل التهنئة لوالدتها.

عيد ميلاد أصالة نصري

ونشرت شام صورة تجمعها بوالدتها أصالة عبر حسابها بموقع انستجرام، وكتبت عليها رسالة تهنئة لها، وكانت محتواها: انتي الحياة الي بعيش من خلالها، انت سبب كل شي بدنيتنا يا اعظم و احن واطيب و انقى ام و صديقة و بنت و اخت بهالدنيا.

وتابعت: قوتك الي قوتنا، حنانك و محبتك الخارقة هي الي طهرت قلوبنا من قسوة الحياة و خلتنا نواجه كل الظروف بمحبة و تسامح. شلون بتقدري تحولي كل محنة لمنحة و تخلينا انشوف الخير والتفاؤل بكل شيء هي معجزة؟! شلون بتقدري اتسامحي بعد و تتسامح مع القسوة والظلم البشري الشرير؟ هي محبة و طهارة غير انسانية.

وأردفت: لانك نادرة و طاهرة و عظيمة يا امي، يا اصالة انتي مدرسة بالحب، التسامح، التفاؤل، العزيمة الخارقة الي واجهة كل التحديات من شلل جسدي، لقهر و خذلان… كل شيء ارتفعتي واترافعتي بالحب و الاسرار.

واختتمت كلامها، قائلة: الدعاء الي بدعي كل يوم ان اجعل عمرك اطول من عمري و شوفك لآخر لحظة بحياتي ملكة الدنيا بعشقك كلمة صغيرة كتييير… انا كلي حب و كلي ملكك. كل سنة وانتي ست راسي، كل سنة وانتي سلطانة المحبة.