عزاء رئيس الإمارات بالقاهرة.. رموز المجتمع وشخصيات سياسية وبرلمانية يقدمون واجب العزاء للسفيرة مريم الكعبي..وفد كبير من مستقبل وطن.. وكرم جبر يؤكد: فقدنا قائدا عظيما

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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698318/عزاء-رئيس-الإمارات-بالقاهرة-رموز-المجتمع-وشخصيات-سياسية-وبرلمانية-يقدمون-واجب-العزاء-للسفيرة-مريم-الكعبيوفد-كبير-من-مستقبل-وطن-وكرم-جبر-يؤكد-فقدنا-قائدا-عظيما

مصطفى بكرى:العلاقة المصرية - الاماراتيه تضرب بجذورها في عمق التاريخ

شهد مقر السفارة الإماراتية بالقاهرة توافد رموز المجتمع المصرى وممثلى الأحزاب والقوى السياسية منذ أمس الاثنين لأداء واجب العزاء فى وفاة المغفور له رئيس الإمارات سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حيث يتم تقديم واجب العزاء للسفيرة مريم الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.

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وشارك المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، برفقة وفد من حزب مستقبل وطن، في تقديم واجب العزاء وضم الوفد البرلماني، النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، والمهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، والنائب يسري المغازي رئيس لجنه الشؤون العربية كما ضم الوفد، النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، واللواء يحي العيسوي وكيل التشريعية وأمين تنظيم حزب مستقبل وطن.

العلاقة المصرية - الاماراتيه تضرب بجذورها في عمق التاريخ

وقدم مصطفي بكري عضو مجلس النواب ورئيس تحرير صحيفة الأسبوع واجب العزاء إلى السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة في رحيل سمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان، وقد استقبلت السفيرة مريم الكعبي كل من النائب مصطفي بكري ود سيد علي وذلك في حضور المستشار ناصر الكعبي.

وأكد بكري، أن الدور الذي قام به الشيخ خليفه سيبقى خالدا في ذاكرة ابناء الأمة جميعا، كما أن دوره في حرب اكتوبر لايمكن أن ينسي.وقال بكري، إن العلاقة المصرية - الاماراتيه تضرب بجذورها في عمق التاريخ، وأنه لاينسي كلمة للشيخ محمد بن زايد رئيس الدوله قالها في حضور وفد من المصريين برئاسة المستشار الزند لتهنئة دولة الامارات بعيد الاتحاد في ديسمبر ٢٠١٣ أن قوة مصر هي من قوة العرب، وطالما ظلت مصر بخير فالأمة بخير وأن وصية الشيخ زايد لأبنائه وللامارات جميعا: إحرصوا علي مصر

و أكدت السفيره مريم الكعبي، أن العلاقة بين البلدين الشقيقين أقوى من أية تحديات، وتحدثت مطولا عن دور الشيخ محمد بن زايد وشقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم العلاقات بين البلدين، واشادت بزيارة الرئيس السيسي الاخيره لدولة الامارات ولقائه بشقيقه الشيخ محمد بن زايد وقالت ان الزياره واداء الرئيس واجب العزاء لقي تقديرا كبيرا من الامارات قيادة وشعبا.

جبر: فقدنا قائدا عظيما وزعيما حكيما كرس حياته في خدمة شعبه والأمتين العربية والإسلامية

وقدم الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واجب العزاء للسيدة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وتقدم جبر، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، دولة وشعبا، سائلا الله تعالى أن يتغمد الراحل برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكد جبر، أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا برحيله قائدا وزعيما حكيما له بصماته الواضحة، في شأن وطنه، وأضاف أن الراحل كرس حياته في خدمة الأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح جبر أن الراحل ‏كان نموذجاً ورمزا في العمل والتفاني والإخلاص، كما كان دوما مساندا لمصر في مواجهة كافة التحديات ومحبا لها ولشعبها.

وتابع أن الراحل سيظل خالدا في ذاكرة المصريين لمواقفه العظيمة تجاه مصر والتي سجلها التاريخ بأحرف من نور.

كما أشاد رئيس المجلس بتولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مهامه الجديدة رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة ، متمنيا أن يكون عهده امتداداً لمسيرة العطاء والازدهار التي امتدت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، والراحلين من أسلافه الكرام تغمّدهم الباري بواسع رحمته.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان من الرموز العربية القومية ومن حكماء العرب

كما حرص اللواء سفير نور نائب رئيس حزب الوفد ، ورئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومي بالحزب ، و محيى بدراوى مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ، والسيدة حرمه ، والفنانة نهال عنبر ، وعدد من أعضاء الحزب ، على تقديم واجب العزاء في فقيد الأمة العربية المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .حيث قاموا بزيارة سفارة دولة الإمارات العربية لتقديم واجب العزاء وكان في استقبالهم مريم الكعبى سفيرة دولة الامارات بالقاهرة ، ونائب السفير ، والملحق العسكرى .

وقال محيى بدراوى أن المغفور له سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان من الرموز العربية القومية ومن حكماء العرب ، وله مكانة كبيرة في قلوب العالم العربى بصفة عامة وفي قلوب المصريين بصفة خاصة ، داعين المولى عزّ وجلّ أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الصبر والسلوان.