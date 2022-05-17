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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698331/بعد-وقف-التحقيق-في-تهم-فساد-وغسل-أموال-أسرة-مبارك-تصدر-بيانا-حول-نتائج-القضايا-الدولية-المرفوعة-ضدهم

أعلن علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، إصدار بيانًا، مساء اليوم، حول الاختتام الناجح لجميع الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بهم.

دوت الخليج

وكتب علاء مبارك على صفحته عبر موقع تويتر: أسرة الرئيس مبارك تصدر بياناً اليوم الساعة ٧:٠٠ مساءاً بتوقيت القاهرة حول الاختتام الناجح لجميع الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بهم.

أسرة مبارك تصدر بيانا حول الإجراءات القضائية الدولية المرفوعة ضدهم

وكانت سويسرا قد أوقفت التحقيق في شأن تهم بالفساد وغسل الأموال لاحقت عدداً من كبار المسؤولين بنظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، حيث قرر الادعاء العام السويسري الإفراج عن 400 مليون فرنك سويسري (أي ما يعادل 429 مليون دولار) كان جمدها نتيجة للتعاون القضائي بين البلدين.

وقال مكتب المدعي العام في سويسرا، في بيان صادر، شهر إبريل الماضي، إن التحقيقات لم تثبت الاتهامات، بعد مرور 11 عاماً على تجميد أصول احتفظ بها مبارك وكبار المسؤولين في حكومته، وبدء تحقيقات جنائية في فبراير2011 عقب تنحي الرئيس الأسبق، ضمت 14 مشتبهاً فيه بينهم نجلا مبارك و28 تولوا مناصب قيادية وأدواراً اقتصادية مهمة في نظامه.

وأضاف البيان أنه على الرغم من الاستفسارات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر عام 2018، يجب على مكتب المدعي العام الآن قبول فكرة أن التحقيق لم يتمكن من إثبات الشكوك التي تبرر توجيه اتهام إلى أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي شيء من الأصول المتحفظ عليها.

وأكد المدعي العام السويسري أنه في ظل عدم وجود أدلة تتعلق بالجرائم المحتملة المرتكبة على وجه الخصوص في مصر، فإنه من غير الممكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا يُمكن أن تكون ذات مصدر غير قانوني". وأضاف البيان بالتالي، فإنه لا يُمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناءً على المعلومات المتاحة. وتبعاً لذلك، تتوقف التحقيقات مع خمسة من المُشتبه فيهم، والإفراج عن الأربعمئة مليون فرنك سويسري المتبقية وإعادتها إلى أصحابها المستفيدين.