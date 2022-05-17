برعاية رئيس الوزراء.. مدحت صالح و«براس ساوند باند» نجوم افتتاح مهرجان «تل بسطا»

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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698322/برعاية-رئيس-الوزراء-مدحت-صالح-وبراس-ساوند-باند-نجوم-افتتاح-مهرجان-تل-بسطا

تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «تل بسطا» للموسيقى والغناء، تحت رعاية رئيس الوزاء الدكتور مصطفى مدبولي.

دوت الخليج

مهرجان «تل بسطا»

ويقام مهرجان «تل بسطا» بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ووزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي، ومحافظة الشرقية، وذلك في السابعة مساء الجمعة 20 مايو.

مدحت صالح يحيي مهرجان «تل بسطا»

ومن المقرر أن تبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من محافظ الشرقية، وزير السياحة والآثار، ووزيرة الثقافة، ويتغنى الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، بنخبة مختارة من أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد منها «أكيد، حكاية وردية، ولا تسوى دموع، بحلم على قدي، حتكلم، من نظرة، كوكب تاني، المليونيرات، حد يقول لحبيبي، بحلم على قدي، ويا جريد النخل العالي، ماشي في ضلها، يتقال، البلياتشو، وعدي، وابن مصر» إلى جانب مختارات من مؤلفات تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بادائها.

ويسبق مدحت صالح لفريق «براس ساوند باند»، تضم مجموعة من المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلات النفخ النحاسية منها مختارات من موسيقى «أفلام الرسوم المتحركة، بانوراما عمر خيرت، مامبو، بانوراما فيروز، التوبة وشغلوني لعبد الحليم حافظ، اب تاون فانك لبرونو مارس، بانوراما محمد منير وحلوة يا بلدي».

يذكر أن برنامج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «تل بسطا» للموسيقى والغناء تجمع أشكال إبداعية متنوعة وتضم 6 عروض على مدار 3 ليالي، يحييها على التوالي كل من فريق «براس ساوند باند، الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته»، نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا إيمان عبد الغنى - ياسر سليمان - محمد الخولى ومروة ناجي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمي، الفنان حازم شاهين وفرقته، الفنان الكبير علي الحجار وفرقته.