رغم شكوى الأهلي.. كاف يعلن رسميا استضافة ملعب محمد الخامس لنهائى دوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 02:23 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي استضافة ملعب محمد الخامس لنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم 30 مايو الجاري بين الأهلي والوداد المغربي وتحديدا في التاسعة مساء .

أكد "كاف" عبر موقعه الرسمي استضافة ملعب جودوسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا لمباراة نهضة بركان المغربي ضد أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بنهائي الكونفدرالية الأفريقية والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

وتأهل فريق الأهلى للمباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالى، بعدما نجح فى الحصول على اللقب الموسمين الماضيين، وسيكون الأهلى على موعد مع مباراة قوية ضد الوداد المغربى، الذى حجز مقعده فى النهائى على حساب بترو أتلتيكو الأنجولى.

جاء تأهل الأهلى على حساب وفاق سطيف الجزائرى، بعد الفوز فى القاهرة (4-0)، والتعادل فى الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائي.

ويأتى آخر لقب أفريقى توج به الأهلى أمام الأندية المغربية عام 2021 حينما فاز على الرجاء المغربى بركلات الترجيح 6-5 ليتوج بطلا للسوبر الأفريقى للمرة الثامنة فى تاريخه.

بينما خسر لقب دورى أبطال أفريقيا 2017 أمام الوداد، بعدما تعادل الفريقان بنتيجة 1/1 بالقاهرة، وخسر المارد الأحمر 0-1 بالدار البيضاء.