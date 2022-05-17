مع بدء إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائى.. ماذا تعنى الألوان؟

جدة - نرمين السيد - وتشمل النتائج المعلنة، تقييم الطلاب بالفصلين الدراسيين الأول والثانى، ويكون التقييم فى صورة أربعة ألوان تعبر عن مستوى تحصيل الطالب طول العام الدراسى، والألوان الأربعة هى: الأزرق، الأخضر، الأصفر والأحمر.

ماذا تعنى الألوان؟

ووفقا للنظام التقييم الذى اعتمدته وزارة التربية والتعليم "التعليم الجديد 2.0" يجرى تقييم الطلاب وفقا للألوان التالية:-

- اللون الأزرق: المتعلم فاق التوقعات فى اكتساب المعارف والمهارات "الدرجة من 85 إلى 100".

- اللون الأخضر: المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة "الدرجة: 65 إلى أقل من 85".

- اللون الأصفر: المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم "الدرجة من 50 إلى أقل من 65".

- اللون الأحمر: المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم "الدرجة من 1 إلى أقل من 50".

مع العلم بأن هناك 3 عناصر لتقييم الطلاب، تنقسم إلى: اختبارات الفصل الدراسى الأول والثانى المخصص لها نسبة 60% من المجموع، المهام الأدائية التى يخصص لها 35% من المجموع، والمواظبة على الحضور التى يخصص لها نسبة 5% من المجموع.

ويكون اجتياز الطالب للصف الدراسى بناءً على حساب متوسط مجموع درجاته فى كل فصل دراسى "مجموع درجات الفصل الدراسى الأول + مجموع درجات الفصل الدراسى الثانى مقسومين على 2"، ثم تحويل الدرجات إلى ألوان.

بالإضافة إلى التقويم التكوينى، الذى يُحدد وفق معدلات الأداء لمقرر القيم واحترام الآخر، أما بالنسبة للتربية الفنية والرياضية والموسيقة، فلا يعتبر الطالب ناجحا إلا بعد تحقيقه نسبة حضور لا تقل عن 80% من الحصص المقررة لكل مادة.

متى ينتقل الطالب للصف الخامس الابتدائى؟

وينتقل الطالب للصف الخامس الابتدائى، فى حالة اجتيازه المقررات الدراسية "من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق".

أما فى حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر فى أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثانى، يعيد السنة الدراسية مرة أخرى.

وأدى طلاب الصف الرابع الابتدائى، امتحان نهاية العام الدراسى خلال الفترة بين 8 و12 مايو الجارى، وهم الطلاب المطبق عليهم نظام التعليم الجديد 2.0، الذى يقوم على الانتقال من المنهج السحطى للفهم، ومن التلقين إلى تنمية المهارات، ويستهدف تنمية مهارات التفكير والإبداع وحل المشكلات لدى الطلاب.

وانطلق نظام التعليم الجديد اعتبارا من العام الدراسى 2018-2019، ومع انتهاء الصف الرابع الابتدائى، ينتقل النظام خلال العام الدراسى المقبل 2022-2023 للصف الخامس الابتدائى.