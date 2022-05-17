الذهب الأصفر.. مزارعو المنيا: توجيهات السيسى سهلت توريد القمح (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حالة من الفرحة يعيشها آلاف المزارعين بمحافظة المنيا، والذين يقومون بزراعة نحو 250 ألف فدان قمح هذا العام، وسط حزمة من الإجراءات الميسرة التى تقدمها لهم الحكومة لاستقبال توريد الأقماح بالشون والصوامع بمختلف أرجاء المحافظة.





أكد المزارعون والموردون أن أعمال التوريد هذا العام تشهد حالة من السهولة الكبيرة بعد توجيهات الرئيس السيسى لاستقبال كميات القمح من الموردين كافة، مشيرين إلى أن هناك العديد من لجان الفرز بكافة الصوامع تقوم بتقييم القمح، بالإضافة إلى سرعة صرف المبالغ المالية المخصصة لهم فى غضون 48 ساعة فقط، أسوة بالأعوام الماضية التى كانت تصل لشهور عديدة.

كاميرا "دوت الخليج" أجرت جولة فى صوامع مصر الوسطى والتى تعد أحد أكبر صوامع المحافظة بطاقة تخزينية تتجاوز الـ 25 ألف طن تقريباً.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن حجم توافد الموردين هذا العام يزداد بشكل كبير عن الأعوام الماضية، إذ تجاوزت انتاجية الفدان الـ25 أردب تقريباً لدى بعض المزارعين، ومستهدف أن نصل فى المحافظة إلى توريد 450 ألف طن فى نهاية الموسم، مشيراً إلى أن أعمال الصوامع تستمر فى العمل حتى الواحدة صباحاً لضمان استقبال الموردين كافة.

وأضاف يوسف أنه تم تزويد أعداد العاملين بلجنة الفرز وتحديد نوعية القمح ودرجته حتى يتم إنجاز عملية التوريد سريعاً داخل الصوامع السبع الكبيرة وأكثر من 36 شونة أخرى، بالإضافة إلى عدم تأخير صرف المبالغ المالية لكل مورد عن 48 ساعة، الأمر الذى رسم البهجة على وجوه الموردين وجعلهم يشكرون الحكومة.

فيما قال محمد حمودة أحد المزارعين أثناء توريده القمح للصومعة، أن تسهيلات هذا العام لم تكن متوقعة، بالإضافة إلى الإنتاجية الكبيرة للقمح هذا العام، الأمر الذى يعود بالفائدة على الفلاح والدولة ككل، مقدماً الشكر للعاملين بالتموين والصوامع على سرعة إنجاز مهامهم وعدم جلوسهم أمام أبواب الصوامع لعدة أيام مثلما كان يحدث من قبل.

من جانب آخر قدم رضوان حسن الشكر للقائمين على مطاحن وصوامع مصر الوسطى، خاصة لجان الفرز وسرعة إنجاز أعمالها، خاصة أن المزارعين تسود بينهم حالة فرحة لارتفاع حجم محصول القمح، وارتفاع سعره المقرر من الحكومة.

جدير بالذكر أن أسامة القاضى محافظ المنيا، قد أعلن عن استقبال وتوريد 209666 طنا و752 كيلو جرام، بالشون والصوامع الحكومية، وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح لعام 2022، وذلك فى جميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 44 موقع بجميع المراكز.