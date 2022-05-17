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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698273/آخر-ميعاد-تحديث-بطاقات-التموين-2022-على-موقع-دعم-مصر

آخر ميعاد لتحديث بطاقات التموين 2022 على موقع دعم مصر.. تزايدت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية عمليات البحث من قبل المستفيدين من الدعم حول تحديث بيانات بطاقات التموين، وذلك حتى بناءًا على طلب وتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وحتى لا يتم حرمانهم من الدعم، حيث تقوم الوزارة بحذف غير المستحقين للدعم وتعطيل البطاقات التموينية الخاصة بهم.

آخر ميعاد لتحديث بطاقات التموين 2022 على موقع دعم مصر

وفي هذا الإطار يبحث كثيرون عن آخر ميعاد لتحديث بطاقات التموين 2022 على موقع دعم مصر، وحرصًا من موقع دوت الخليج، نقدم لكم آخر المستجدات حول تحديثات بطاقات التموين وإضافة رقم الهاتف على البطاقة التموينية، وذلفك بحسب قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقد صدر قرارًا في هذا الشأن من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية بمدة فترة تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية لمن أرسلت لهم رسالة على بون صرف الخبز، حتى يوم 30 يونيو 2022، وذلك تيسيرًا على المواطنين ومنع التكدس أمام مكاتب التموين.

آخر ميعاد لتحديث بطاقات التموين 2022 مصر

وقال الدكتور علي المصيلحي إن خطة تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين، تأتي لتسهيل التعامل مع المواطن في الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث بيانات المستفدين من الدعم والذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

الأوراق المطلوبة لتحديث بيانات بطاقات التموين 2022 البيانات المطلوبة من أجل تسجيل رقم الهانف على البطاقات التموينية

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأوراق المطلوبة من أجل تحديث بيانات البطاقات التموينية الخاصة،وتسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية، والتي نرصدها فيما يلي:

أولا - صورة من بطاقة الرقم القومي.

ثانيا - صورة من بطاقة التموين.

ثالثا- رقم هاتف مسجل باسم طالب الخدمة ومسجل في أي شركة من شركات الاتصال الـ4، منذ مدة لا تقل عن 3 أشهر.

رابعا- صورة من بون صرف الخبز الموضح عليه رسالة وزارة التموين.

خطوات تسجيل رقم الموبايل في بطاقات التموين من خلال موقع دعم مصر

أولا - الدخول على موقع دعم مصر الرسمي من خلال الرابط التالي

ثانيا - الصغط على اختيار الخدمات التموينية المتاحة

ثالثا - اختيار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول

رابعا - يتم إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية

خامسا - كتابة رقم البطاقة التموينية والمكون من 12 رقمًا.

سادسا – الضغط على إرسال الرقم السري