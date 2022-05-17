رئيس الأعلى للإعلام يقدم واجب العزاء فى وفاة رئيس الإمارات .. ويهنئ  الشيخ محمد بن زايد

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جبر: فقدنا قائدا عظيما وزعيما حكيما كرس حياته في خدمة شعبه والأمتين العربية والإسلامية

01:35 م - الثلاثاء 17 مايو 2022

قدم الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واجب العزاء للسيدة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

دوت الخليج

وتقدم جبر، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، دولة وشعبا، سائلا الله تعالى أن يتغمد الراحل برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكد جبر، أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا برحيله قائدا وزعيما حكيما له بصماته الواضحة، في شأن وطنه، وأضاف أن الراحل كرس حياته في خدمة الأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح جبر أن الراحل ‏كان نموذجاً ورمزا في العمل والتفاني والإخلاص، كما كان دوما مساندا لمصر في مواجهة كافة التحديات ومحبا لها ولشعبها.

جبر: فقدنا قائدا عظيما وزعيما حكيما كرس حياته في خدمة شعبه والأمتين العربية والإسلامية

وتابع أن الراحل سيظل خالدا في ذاكرة المصريين لمواقفه العظيمة تجاه مصر والتي سجلها التاريخ بأحرف من نور.

كما أشاد رئيس المجلس بتولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مهامه الجديدة رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة ، متمنيا أن يكون عهده امتداداً لمسيرة العطاء والازدهار التي امتدت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، والراحلين من أسلافه الكرام تغمّدهم الباري بواسع رحمته.