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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698303/الداخلية-تنجح-في-القبض-على-صاحب-مطبعة-متهم-بتزوير-العلامات-التجارية

ألقت المباحث العامة بمديرية أمن القاهرة اليوم 17 مايو ، القبض على صاحب مطبعة بمنطقة عين شمس، له معلومات جنائية" بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تقليد المطبوعات والعلامات التجارية الخاصة بمنتجات الأدوية.

دوت الخليج وأكدت معلومات وتحريات المباحث، أن المتهم قام بتزوير واصطناع العلامات التجارية الخاصة بشركات الأدوية لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح عميليه "صاحبي مصنع أدوية". الداخلية تنجح في القبض على صاحب مطبعة متهم بتزوير العلامات التجارية عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وأمكن ضبط صاحبها وبصحبته (عامل بذات المطبعة "له معلومات جنائية"– مقيم بذات الناحية) وعُثر بداخلها على، كمية كبيرة من العلامات التجارية المقلدة لمنتجات أدوية، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، إعترفا بتقليد المطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية، وأحيلت الواقعة للنيابة لمباشرة التحقيق.

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