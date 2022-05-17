معامل هيئة الدواء المصرية تجتاز اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) طبقًا للمواصفات الدولية

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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698300/معامل-هيئة-الدواء-المصرية-تجتاز-اعتماد-المجلس-الوطني-للاعتماد-EGAC-طبقا-للمواصفات-الدولية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، حصول معامل الهيئة على اعتماد المجلس المحلي الوطني للاعتماد (EaGAC)، وذلك طبقًا للمواصفات الدولية.

دوت الخليج

معامل هيئة الدواء المصرية تجتاز اعتماد المجلس المحلي الوطني للاعتماد

وأوضحت الهيئة أن الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة، تسلم شهادات اعتماد عدد من معامل الهيئة من المهندس هانئ الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، بعدما تمكنت الهيئة من استيفاء كافة متطلبات المواصفات الدولية (ISO/IEC 17025:2017 & ISO/EC 17043:2010).

وأعرب رئيس هيئة الدواء المصرية عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير، مشيدًا بالمهندس هانئ الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، بالجهد المبذول من قبل القائمين على هيئة الدواء المصرية، والذي نتج عنه الحصول على تلك الاعتمادات، حيث أن هذه الاعتمادات تتيح لمعامل هيئة الدواء المصرية إصدار الشهادات والتقارير المعتمدة دولياً تحت مظلة المجلس الوطني للاعتماد، وذلك طبقًا لاتفاقية الاعتراف المتبادل مع منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل (ILAC).

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم قطاع صناعة الدواء الوطنية، وتوفير كافة السبل لضمان جودة وأمان وفاعلية المستحضرات الصيدلية المصرية، وتعزيز فرص تصدير الدواء المصري لكافة دول العالم.