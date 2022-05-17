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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698299/المصرية-للاتصالات-we-تقدم-هدية-100-ألف-جنيه-ألحق-المسابقة

كشفت المصرية للاتصالات we عن مسابقة بقيمة 100 ألف جنيه، لجميع عملاء المصرية للاتصالات حق الاشتراك فيها بمجرد اشتراكك ستدخل على سحب بقيمة 100 ألف جنيه يفوز بها شخص واحد بعد أسبوع من السحب، ويوضح دوت الخليج تفاصيل مسابقة المصرية للاتصالات وكيفية الاشتراك.

مسابقة المصرية للاتصالات we قالت المصرية للاتصالات we عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"،: "مع WE الكل كسبان علشان وقت التحدى خلاص بدأ، دلوقتي تقدر تلعب وتكسب جايزة كبرى بقيمة 100,000 جنيه في مسابقة العب و أكسب مقدمة من شركة WE، كل ما تجمع نقط اكتر فرصتك فالفوز هتكون اكبر. بالإضافة الي أكواد خصم بقيمة 10% هدية لكل المشتركين". طريقة الاشتراك في مسابقة المصرية للاتصالات We إرسال 50 في رسالة لـ 2334 وهيجيك رسالة بتفاصيل المسابقة.

هيتم إرسال لينك الابليكشن عشان تقدر تلعب وتكسب.

للإلغاء ابعت كلمة “الغاء” في رسالة لـ 2334. رسوم مسابقة المصرية للاتصالات تبلغ رسوم مسابقة المصرية للاتصالات we قيمة 5 جنيه\يومياً تجدد تلقائياً. شروط مسابقة المصرية للاتصالات كل عملاء المصرية للاتصالات WE (الكارت المدفوع مقدماَ وعملاء الفاتورة) يمكنهم الاشتراك في المسابقة. لكل المشتركين الذين قاموا بدفع قيمة المسابقة سيتم إرسال كود خصم بقيمة 10% يستخدم في أحد الأماكن الاتية (مونيجني، رياحين، كيمت)، صالح للاستخدام لمدة شهر من تاريخه. يكون السحب على العملاء الحاصلين على أكثر نقاط بالمسابقة، سوف يتم تسليم الجائزة الكبرى 100 ألف جنيه في خلال أسبوع من تاريخ السحب على مسابقة المصرية للاتصالات we .

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