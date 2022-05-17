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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698297/مصطفي-بكري-يقدم-واجب-العزاء-في-رحيل-الشيخ-خليفه-بن-زايد-آل-نهيان

قدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب ورئيس تحرير صحيفة الأسبوع واجب العزاء إلى السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة في رحيل الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان، وقد استقبلت السفيرة مريم الكعبي كل من النائب مصطفي بكري ود سيد علي وذلك في حضور المستشار ناصر الكعبي.

دوت الخليج

مصطفي بكري يقدم واجب العزاء في رحيل الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان

وأكد بكري، أن الدور الذي قام به الشيخ خليفه سيبقى خالدا في ذاكرة ابناء الأمة جميعا، كما أن دوره في حرب اكتوبر لايمكن أن ينسي.

وقال بكري، إن العلاقة المصرية - الاماراتيه تضرب بجذورها في عمق التاريخ، وأنه لاينسي كلمة للشيخ محمد بن زايد رئيس الدوله قالها في حضور وفد من المصريين برئاسة المستشار الزند لتهنئة دولة الامارات بعيد الاتحاد في ديسمبر ٢٠١٣ أن قوة مصر هي من قوة العرب، وطالما ظلت مصر بخير فالأمة بخير وأن وصية الشيخ زايد لأبنائه وللامارات جميعا: إحرصوا علي مصر.

وأكدت السفيره مريم الكعبي، أن العلاقة بين البلدين الشقيقين أقوى من أية تحديات، وتحدثت مطولا عن دور الشيخ محمد بن زايد وشقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم العلاقات بين البلدين، واشادت بزيارة الرئيس السيسي الاخيره لدولة الامارات ولقائه بشقيقه الشيخ محمد بن زايد وقالت ان الزياره واداء الرئيس واجب العزاء لقي تقديرا كبيرا من الامارات قيادة وشعبا