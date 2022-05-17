انت الان تتابع تفاصيل خبر مد تسجيل أسماء الراغبين في التقدم لأداء فريضة الحج السياحي حتى الإثنين المقبل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698296/مد-تسجيل-أسماء-الراغبين-في-التقدم-لأداء-فريضة-الحج-السياحي-حتى-الإثنين-المقبل

أصدرت وزارة السياحة والآثار، قرارًا بمد تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لأداء فريضة الحج السياحي من خلال الشركات السياحية، حتى يوم الإثنين الموافق 23 مايو الجاري بدلاً من يوم الجمعة الموافق 20 مايو الجاري؛ حرصًا من الوزارة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء الفريضة هذا العام 1443هـ/ 2022م.

دوت الخليج

استحداث خدمة إلكترونية جديدة للمواطنين للاستعلام عن بيانات التسجيل الخاصة بهم

واستحدثت الوزارة خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الإلكتروني لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحية بالوزارة (trans.hajj.gov.eg)، لتمكن هؤلاء المواطنين المتقدمين لأداء فريضة للحج السياحي من الاستعلام عن بيانات التسجيل الخاصة بهم، والتأكد من قيام الشركة التي تقدموا إليها بتسجيل أسمائهم من عدمه، في إطار حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطن لمعرفة حقوقه وإطلاعه علي بنود برنامج الحج المتفق عليه مع شركة السياحة، ونوع البرنامج سواء اقتصادي أو خمس نجوم.

الاستعلام عن نتيجة القرعة بالرقم القومي للمتقدمين

وأوضحت الأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، أن هذه الخدمة سوف تمكن المواطن ولأول مرة من الاستعلام عن نتيجة القرعة الخاصة به بدلالة الرقم القومي له، وكذا التأكد من تفاصيل السكن سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة في حال فوزه بالقرعة الإلكترونية للحج السياحي.

أشارت أن الشركات السياحية ستقوم بإدراج البيانات التفصيلية للبرامج الخاصة بها في مرحلة لاحقة؛ لإجراء القرعة على الموقع الإلكتروني لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحية بالوزارة، مما يُمكن المواطن من التقدم بشكوى من خلاله حال عدم مطابقة البرنامج المنفذ مع التعاقد المبرم مع الحاج، كما ستقوم الوزارة بإدراج رقم الخط الساخن لها (19654) على ذات الموقع، لتقديم أية شكاوى خاصة بالحاج.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد اعتمد الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1443هــ/2022م والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لتنظم عمل الشركات السياحية، وفي نفس الوقت للحفاظ على حقوق المواطن والشركات، ولاسيما في إطار سعي وحرص الوزارة على النهوض بمنظومة الحج السياحي وخاصة من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو بالمملكة العربية السعودية.