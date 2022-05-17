تقارير مغربية: كاف لن يرضخ للأهلي والنهائي لن يُنقل لمدينة أخرى

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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698295/تقارير-مغربية-كاف-لن-يرضخ-للأهلي-والنهائي-لن-ينقل-لمدينة-أخرى

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي في موقعة "فاينال" دوري أبطال إفريقيا، على ملعب محايد قرر كاف أن يكون هو استاد مركب محمد الخامس بالمغرب.

وشهدت الأيام الماضية ارسال الأهلي مخاطبات مطالبًا بتغيير الملعب كونه معقل منافسه الوداد، كما أنه مستضيف نهائي البطولة في النسختين الماضيتين.

وبناءً على مخاطبات الأهلي للكاف ترددت أنباء عن نقل المباراة من الاستاد السابق ذكره، إلى ملعب مراكش في المغرب، إذ كان بيان الاتحاد الإفريقي ينص على اقامة المباراة في المغرب.

وأكدت التقارير المغربية المنشورة عبر صحيفة «المنتخب» أن كل ما يتردد بشأن نقل المباراة إلى مدينة أخرى، أمر غير صحيح.

وأوضحت الصحيفة أن الاستاد في انتظار لجنة تابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ستزور مركب محمد الخامس بالدار البيضاء لوضع الترتيبات الخاصة بالنهائي، بالإضافة إلى الوقوف عند أهم المرافق التي ستكون رهن إشارة «كاف».

ويستعرض دوت الخليج، نص لائحة الاتحاد الافريقي لكرة القدم بشأن الانسحاب من مباراة النهائي

وحسب المادة التاسعة من الباب رقم خمسة بلائحة دوري الأبطال والمعلن عنها على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فإن الفريق المنسحب من نهائي أبطال إفريقيا يعاقب بالهزيمة بالإضافة إلى غرامة مالية مقدرة بـ 100 ألف دولار.ويستكمل الاتحاد الإفريقي لوائحه بشأن الانسحاب من مباراة النهائي في المادة العاشرة من الباب ذاته بأنه سيتم منع المعاقب من المشاركة في منافسات كاف خلال النسختين المقبلتين.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي وشركة الكرة سيعقدون اجتماعًا اليوم لمناقشة قرارات الأزمة، ومستبعد خلاله التطرق إلى مقترح الانسحاب.

وكان الأهلي قد أرسل بيانًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فور الإعلان عن القراريطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة، بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة.

وجاء بيان النادي الأهلي على النحو التالي: بتوقيع محمود الخطيب، رئيس النادي أنه نظرًا لأن «كاف» لم يعلن عن الدولة التي سوف تستضيف المباراة النهائية لدوري الأبطال حتى الآن، وهو الأمر الذي كان ينتظر الجميع الإعلان عنه في وقت مبكر، قبل وضوح الرؤية وتقليص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط.

وهي التي تتبارى حاليًا في الدور قبل النهائي للبطولة، وطالب النادي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، ولن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر، خاصًة أن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف.

وأكد النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في عدالة الاتحاد الإفريقي وإدارة الأمور باحترافية بما يحفظ حقوق الفرق الأربعة.