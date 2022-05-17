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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698293/الفنان-ضياء-عبد-الخالق-وحيدا-في-جنازة-والده-فيديو

شيع منذ قليل جثمان والد الفنان ضياء عبد الخالق في حالة من الحزن والكسرة والألم التي سيطرت على الفنان وهو ينقل جثمان والده إلى المقابر ويودعه الوداع الأخير.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير غياب الوسط الفني من جنازة ضياء عبد الخالق

ولم تشهد جنازة والد الفنان ضياء عبد الخالق حضور نجوم الوسط الفني، بل تركوه وحيدا في مثل هذا اليوم الذي يعد من أصعاب الأيام التي سيمر بها على الإطلاق.

عزاء والد الفنان ضيا عبد الخالق

وشيع حثمان الراحل والد ضياء عبد الخالق من مسجد الرحمه قبل كوبرى التونسى طريق الأوتوستراد، على أن يقام العزاء غدا الأربعاء في مسجد الحامدية الشاذلية.

وكان كتب عبد الخالق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلنا عن وفاة والده: “ إنا لله و إنا إليه راجعون توفى اليوم والدى الحاج عبد الخالق حسن محمد سليم دعواتكم له بالرحمة والمغفرة جنات النعيم”.

معلومات عن الفنان ضياء عبد الخالق

جدير بالذكر أنه يعد الفنان ضياء عبدالخالق ممثل مصري. ولد في 13 يونيو 1965، تخرج من كلية التربية، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ولفت الانتباه له من أدوار الشر، التي تميز في أدائها، سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، ومن أعماله: فيلم أمير الظلام مع الفنان عادل إمام، ومسلسل ملح الأرض مع محمد صبحي، ومسلسل.الاختيار مع المخرج بيتر ميمي.

وكانت أخر أعمال الفنان مسلسل جزيرة غمام الذي عرض في رمضان 2022 بجانب كلا من طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، وحاز على اشادات كبير من قبل رواد السوشيال ميديا.

من ناحية أخرى كان أخر الراحلين عن عالمنا الأيام الماضية زوجة الفنان الشهير هشام عبد الحميد في بعد صراع طويل مرت به مع المرض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في كندا، جاء ذلك النبأ عبر حساب أحد أصدقائه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اذ كتب: “خالص العزاء للفنان هشام عبد الحميد، في وفاة السيدة الفاضلة زوجته نادية سليمان التي وافتها المنية اليوم في كندا بعد صراع مع المرض، اللهم تغمدها برحمتك وغفرانك وأسكنها فسيح جناتك، مع الصالحين والأبرار”.