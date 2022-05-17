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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698292/قطاع-الأعمال-افتتاح-وتشغيل-3-محالج-مطورة-قبل-نهاية-2022-بتكلفة-380-مليون-جنيه

اجتمع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مع مسؤولي الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محالج القطن.

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3 محالج مطورة بمدن الزقايق وكفر الزيات وكفر الدوار

وتابع الوزير، معدلات الإنجاز في ثلاثة محالج مطورة تقع في مدن الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار؛ تمهيدًا لافتتاحها والتشغيل بالتزامن مع موسم جني القطن قبل نهاية العام الجاري 2022.

وتتضمن الأعمال في كل مشروع من الثلاثة، إنشاء محلج حديث مطور، ومعصرة لزيت بذرة القطن، ومعمل للتحكيم ومبنى إداري، وآخر خدمي إلى جانب الطرق والمرافق والأسوار والبوابات.

124 مليون جنيه لتطوير محلج الزقايق

ويجري حاليًا التشغيل التجريبي لمحلج الزقازيق المطور بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتركيب الماكينات الحديثة وذلك بتكلفة استثمارية 124.8 مليون جنيه، فيما يبدأ أيضًا محلج كفر الزيات المطور في التشغيل التجريبي بعد اكتمال غالبية المشروعات به بتكلفة استثمارية 123.3 مليون جنيه، أما محلج كفر الدوار فقد تم تركيب الماكينات ويجري العمل بالمشروعات التكميلية بتكلفة استثمارية حوالي 132 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير المحالج، يشمل إقامة 6 محالج تعمل بأحدث التقنيات في مجال الحليج لتواكب مشروع التطوير الضخم الذي يجري تنفيذه في قطاع الغزل والنسيج، وتقع خمسة محالج في الوجه البحري «الزقازيق – كفر الزيات – كفر الدوار – المحلة - دمنهور»، ومحلج واحد في الوجه القبلي هو محلج الفيوم المطور -تم تشغيله وافتتاحه في العام الماضي-.

إنتاج أقطان عالية الجودة والنظافة خالية تماما من الملوثات والشوائب

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحلج الواحد 5 طن/ ساعة بإجمالي 200 ألف طن (حوالي 4 ملايين قنطار) ما يعادل ضعف الطاقة الإنتاجية للمحالج القديمة، بالإضافة إلى إنتاج أقطان عالية الجودة والنظافة خالية تماما من الملوثات والشوائب حيث تعمل المحالج آليًا دون تدخل يدوي، وإمكانية تتبع الأقطان من خلال الباركود، لمواكبة متطلبات تحديث الصناعة العالمية، ويضم المحلج معمل متطور مزود بأحدث الأجهزة لقياس المواصفات الخاصة بالأقطان المحلوجة مع تدوين البيانات في ملصق إلكتروني يوضع على البالة.

كما تم إضافة نشاط جديد وهو معصرة للبذور الناتجة من حليج الأقطان بغرض تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وإنتاج زيت بذرة القطن والعلف المخصص للماشية.