صور..مناقشات موسعة بحقوق إنسان النواب حول موازنة المجلس القومى

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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698291/صورمناقشات-موسعة-بحقوق-إنسان-النواب-حول-موازنة-المجلس-القومى

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مناقشات موسعة برئاسة النائب طارق رضوان، حول مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ۲۰۲۲/ ۲۰۲۳فيما يخص المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور ممثلي المجلس القومي السفير فهمي فايد، ومحمد انور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.

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