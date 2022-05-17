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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698289/وكيلة-المشروعات-الصغيرة-تطالب-بمناقشة-القانون-المقدم-منها-بشأن-تعديل-الاحوال-الشخصية

كاستجابة للحوار الوطني بشأن تعديلات قوانين الأحوال الشخصية

طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بمناقشة التعديلات المقدمة منها بشأن قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بالمادة 20 والتي تشمل ترتيب الحضانة والرؤية لغير الحاضن بجانب تحديد سن الحضانة للطفل، والمقدم منها منذ الفصل التشريعي السابق، وايضا تم تقديمه فى بداية الفصل التشريعي الحالى، لكنه لم يدرج الى الان بمناقشات اللجان النوعية لمجلس النواب.

دوت الخليج

وكيلة المشروعات الصغيرة تطالب بمناقشة القانون المقدم منها بشأن تعديل الاحوال الشخصية كاستجابة للحوار الوطني بشأن تعديلات قوانين الأحوال الشخصية

واوضحت وكيلة المشروعات الصغيرة أن المشروع المقترح يسعى لتحقيق العدالة بين أفراد الأسرة بجانب تحقيق المصلحة الفضلى للطفل من خلال تنظيم اعادة ترتيب الحضانة حيث انها بوضعها الحالي أعطت الأب الترتيب رقم 16

وقالت أبو السعد أن المادة 20 فيها أكثر النقاط الخلافية بداية بترتيب الحضانة وترتيب الأب في الحضانة كان الـ 16 والتعديل الأول كان منح الحضانة إلى الأم ثم الأب ثم القاضي يحدد ولكن تم التعديل مجددا إلى أن يكون الترتيب في الحضانة للأم ثم الجدة للأم ثم الجدة للأب ثم الأب".

واردفت وكيلة المشروعات الصغيرة هذا التعديل جاء متوافقا ورغبة طرفي العلاقة الزوجية وهذا ما تم استبيانه من خلال اللقاءات والحوارات التى قمنا بها قبل اعداد هذا التعديل.

وبالتالى ان الاوان لان يخرج هذا التعديل الى النور، لاسيما بعد تكليف الرئيس السيسي عبر اتصال تليفوني باحدى البرامج بأن دعا الأزهر والحكومة إلى إعداد قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن نسب الطلاق زادت بشكل كبير في آخر 20 عاما.

واصرار القيادة السياسية على فتح ملف الاحوال الشخصية وخروج قانون توافقي يحمل بين طياته مصلحة الاسرة والطفل.