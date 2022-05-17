انت الان تتابع تفاصيل خبر في منزله.. هكذا احتفل الزعيم عادل إمام بيوم ميلاده الـ 82 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698287/في-منزله-هكذا-احتفل-الزعيم-عادل-إمام-بيوم-ميلاده-الـ-82

يحل اليوم الثلاثاء 17 من شهر مايو عيد ميلاد الزعيم عادل الإمام، الذي أصبح يبلغ من العمر 82 عاما، عاش فيهم مع جيله والأجيال الأخرى المتابعة لجيله، فلا يخلو أي منزل من أفلامه او اعمال السينمائية والدرامية بشكل عام، فضلا عن إفيهات المختلفة التي كان يرتجلها في أعماله المسرحية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير احتفال الفنان عادل إمام بعيد ميلاده

ويحتفل الزعيم بعيد ميلاده الأن في منزله وسط أسرته، اذ اعتاد في الفترة الأخيرة على عدم الخروج من منزله بسبب انتشار وباء كورونا المستجد الذي أخذ العديد من زملائه وأبناء جيله في الوسط الفني، أبرزهم الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان سمير غانم، والفنانة رجاء الجداوي.

وغاب الزعيم عن أنظار الوسط الفني منذ فترة طويلة، فكان قد اعتاد الجمهور ظهور في الساحة الرمضانية بأعماله الدرامية التي لا مثيل لها، فكانت تناقش قضية هامة ويغلب عليها الطابع الكوميدي في نفس ذات الوقت فوصل رسالته لكل كبير وصغير يشاهده.

عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ 82

ويشهد عيد ميلاد الزعيم هذا العام اختلافا ملحوظا في الأجواء الإحتفالية له بعيد ميلاده اذ سيكون وسط أهله من أبنائه وزوجات أبنائه وأحفاده فضلا عن وجود عدد من أصدقاءه الذين يهونون عليه مصاعب الحياة.

أخر ظهور للفنان عادل إمام على الساحة الفنية

ويذكر أن أخر ظهور للفنان عادل إمام على الساحة الفنية والتريندات كان من خلال ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، الذي كشفت عن أخر مكالمة بينهما، فقالت: “ "من أحلى المكالمات اللى جات لى فى حياتي، فجأة و من غير مناسبة.. مكالمة من ريحة الحبايب، حسيت ان بابا اللى بيكلمنى و الله، الحمد لله انك بخير و سمعت صوتك و اتطمنت عليك.. عادل امام سعيد صالح".

شائعات الوفاة تلاحق عادل إمام

من جانيه، لاحقت الفنان عادل إمام العديد من الشائعات تفيد بوفاته واحدة تلو الأخرى تكاد تكون كل شهر أو مرتين في الشهر، أتى ذلك بسبب غيابه الطويل عن الوسط الفني سواء بالظهور في الفاعليات المختلفة أو بعدم مشاركته في السباقات الرمضانية كعادته، وربما يكون بسبب لجوءه للمنزل بشكل دائم في الفترة الأخيرة.

وصرحت أسرته بأن هذا الغياب الطويل لـ عادل إمام الذي يحزن له الوسط الفني، بسبب تخوفه من فيروس كورونا وانتقال العدوى له والتي ممكن ان تؤدي إلى إرهاقة الشديد ومعاناة طويلة مع الفيروس بسبب قلة مناعته.