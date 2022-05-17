نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “شغال الآن” موقع دعم مصر هنا خطوات تسجيل رقم التليفون تحديث بطاقة التموين tamwin.com.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع دعم مصر يترقب تفعيله 72 مليون مستفيد من بطاقات التموين، سواء لصرف المقررات التموينية أو لصرف الخبز الذي يعد من أساسيات المائدة المصرية، لذا من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم بالشرح طريقة إضافة رقم التليفون لرب الأسرة، منعاً لعدم وقف الباقة التموينية في حالة لم يتم تحديث البيانات، بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضرورة تحديث البيانات وإضافة رقم التليفون لرب الأسرة، في موعد غايته 30 يونيه القادم.

أعلن الدكتور/ عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أنه تم تجهيز موقع دعم مصر الإلكتروني حتى يستوعب الضغط الكبير المتوقع، من دخول أصحاب البطاقات التموينية عليه بداية من عصر اليوم الثلاثاء الموافق 2022/05/17، بعد أن وجد تزاحم شديد من المواطنين على مكاتب التموين، وعدم قدرة المكاتب على أستعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين الباحثين عن تحديث بياناتهم.

من خلال الدخول على الموقع وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة، ورقم البطاقة التموينية وإضافة رقم الموبايل “شرط أن يكون الرقم مسجل في شركة الاتصال باسم صاحب البطاقة” سوف تصل رسالة نصية إلي المستفيد الرئيسي من البطاقة بها الرقم السري، وأنه تم تفعيل وتحديث البطاقة من جديد وبذالك تختفي رسالة تحديث البيانات من بونات الخبز وإليكم ألية تسجيل رقم الموبايل إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر.

طريقة تسجيل رقم الموبايل إلكترونيا

الدخول على الموقع الإلكتروني رابط دعم مصر WWW.TAMWIN.COM.EG.

الضغط على زر خدمات تموينية للمواطن.

ثم أنقر على أيقونة “تفعيل البطاقة أوستلام الرقم السري”.

قم بتسجيل رقم بطاقة التموين الخاص بك بصورة صحيحة.

أضغط على زر التالي وفي حالة طلب إعادة المحاولة أضغط على OK.

بعد أكتمال التسجيل أنتظر رسالة نصية بها الرقم السري وبعدها سوف تختفي رسالة تحديث البيانات من بونات الخبز.

موقع دعم مصر تحديث بطاقات التموين

أعلن السيد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف من عملية إضافة رقم التليفون هو عملية تسهيل التواصل بين الوزارة والمواطن، وتحديث البيانات التي تقوم بها الوزارة بين الحين والأخر، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

موعد انتهاء فترة تحديث البيانات

كما أعلن وزير التموين فأن عملية أضافه رقم الموبايل وتحديث قاعدة البيانات، مستمرة حتى يوم 2022/06/30 القادم من خلال مكاتب التموين والموقع الإلكتروني.