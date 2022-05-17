”الهجرة” و”السياحة” تطلقان مسابقة للجاليات المصرية في أوروبا للترويج للسياحة المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:25 مساءً - السفيرة نبيلة مكرم: جوائز لأول 3 فائزين تشمل رحلة لزيارة معالم سياحية بارزة

السفيرة نبيلة مكرم: مستشرقة بولندية سفيرا لمبادرة "اتكلم عربي" لنقل الصورة الصحيحة عن مصر للخارج

د.أديتا فولني: تحمست للمشاركة في "اتكلم عربي" وأحرص على الترويج لمصر في المجتمع البولندي

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق مسابقة للجاليات المصرية المقيمة في أوروبا، للمنافسة على تحقيق أعلى معدل مشاركة ونشر لفيلم ترويجي عن السياحة في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في إطار كل من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" للتعريف بلغتنا وهويتنا وبالانجازات والتاريخ المصري وكذلك حملة "مفيش زي مصر" التي أطلقتها الوزارتان في ٢٠١٩.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم أن هذه المسابقة، تهدف إلى تنشيط حركة السياحة من أوروبا إلى مصر، على أن تكون الجائزة التي سيحصدها الفائز ون، تذكرة "ذهاب وعودة" من بولندا إلى القاهرة على الخطوط البولندية، وإقامة بالإفطار لمده ثلاث ليالٍ في فندق بالقاهرة، مع زيارة معالم القاهرة السياحية (أهرامات الجيزة والمتحف المصري).

وأضافت وزيرة الهجرة أن باب التسجيل مفتوح لكل الراغبين في المشاركة من الفئة المذكورة وسيقوم فريق الوزارة بتلقي مشاركاتهم، علاوة على أن يكون التسجيل متاحا عبر الرابط التالي:

‏https://forms.gle/QqhX6iQ5xtLAGJ4fA

وذلك من اليوم وحتى ٢٧ مايو الجاري، على أن يفوز بالرحلة أكثر ٣ حصدوا مشاركة وتعليقات على فيلم "Follow the sun"، على قناتنا على اليوتيوب، عبر الرابط:

وتابعت وزيرة الهجرة، أن اختيار بولندا لإطلاق الحملة، جاء عقب لقاء السيدة/ أديتا فولني، المستشرقة البولندية المتخصصة في دراسات الثقافة المصرية والتراث المصري، وإعلانها سفيرا لمبادرة "اتكلم عربي" في بولندا، خلال فعاليات "منتدى شباب العالم"، حيث تقوم د. إديتا بدور ثقافي وسياحي للترويج لمبادرة "اتكلم عربي"، حيث ثمنت الوزيرة محبة "فولني" وتقديرها لمصر ورغبتها المُلحة في المشاركة في المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وحملة "مفيش زي مصر"، الأمر الذي دفعها إلى وضع خطة عمل للترويج لمصر ونقل الصورة الصحيحة عنها إلى الخارج.

من ناحيتها، أعربت فولني عن سعادتها بلقاء الوزيرة وأنها دائما تتابع نشاط وزارة الهجرة وتحمست للمشاركة في مبادرة "اتكلم عربي" عقب إطلاقها مباشرة، مؤكدة رغبتها في بناء جسور بين الشعبين المصري والبولندي ولذلك فهي مستمرة في مشروعاتها الترويجية لمصر وتراثها وثقافتها وشعبها الودود وقالت: "أحب مصر جدًا ولا أستطيع الابتعاد عنها كثيرًا وأحرص على الترويج لها في المجتمع البولندي".

وتجدر الإشارة إلى أن "أديتا فولني" مستشرقة بولندية تخرجت من جامعة "وارسو" في بولندا، وحصلت على الماجستير في الدراسات العربية والإسلامية، ثم درجة الدكتوراة في الأدب في فبراير 2020. وركزت اهتماماتها على الثقافة الجماهيرية في مصر مثل التركيز على مسلسلات رمضان والأغاني الوطنية المصرية.