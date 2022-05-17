سعفان يشارك في مؤتمر التشغيل للفئات الأكثر ضعفاً بالمغرب.. ويؤكد عمق العلاقات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:25 مساءً - يشارك وزير القوي العاملة محمد سعفان، علي مدى يومين في المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط، حول "التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الشباب والنساء" الذي يعقد بقصر الكونجرس بالعاصمة المغربية - مراكش.

وقد استقبل الدكتور يونس سيكوري ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيري والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية، وزير القوي العاملة محمد سعفان والوفود المشاركة في المؤتمر .

في مستهل اللقاء رحب الوزير المغربي بالوفود المشارك في المؤتمر، داعيا لهم بإقامة طيبة في بلدهم الثاني المغرب ، وأثني سعفان علي حسن الضيافة ، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين مصر المغرب على مر التاريخ، مشيرا إلي استعداد وزارة القوي العاملة تبادل الخبرات والتجارب مع المغرب في مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهنى، وتوحيد الجهود لخدمة العمال من خلال الاتحادات النقابية العمالية بالبلدين، فضلا عن توحيد الرؤى والجهود بين الدول العربية ليكونوا صفا واحدا فى مؤتمر العمل الدولي المقرر انعقاده نهاية مايو الجاري بجنيف.

وقال سعفان، إن الوزارة اتخذت خطوات واسعة فى مجال حوسبة منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، حيث لاقت التجربة المصرية نجاحا كبيرا، وساهمت المنظومة الجديدة فى إحداث طفرة فى عملية التفتيش، معربا عن استعداد الوزارة لنقل خبراتها والتعاون مع المملكة المغربية فى كافة شئون العمل والعمال.

ومن المقرر أن يصدر المؤتمر في ختام أعمال إعلانا وزاريا لوزراء العمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط ، يركز الإعلان الوزاري على التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الشباب والنساء.