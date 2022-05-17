صندوق تحيا مصر ينظم احتفالية دكان الفرحة في جامعة حلوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:25 مساءً - نظم صندوق تحيا مصر، صباح اليوم، احتفالية دكان الفرحة لرعاية أكثر من 4 ألاف طالب وطالبة في جامعة حلوان، وذلك بحضورالدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، و الأستاذ الدكتور حسام محمد رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، فضلا عن عمداء ووكلاء الكليات.

وشهدت الاحتفالية عرضا لأبرز مبادرات الصندوق في محاور العمل الخاصة بالحماية الاجتماعية ودعم التعليم والتدريب، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والتنمية العمرانية والتنمية الاقتصادية ومواجهة الأزمات والكوارث، كما كرّم الصندوق 22 من أوائل كليات الجامعة تقديرا لتفوقهم العلمي، ذلك بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لرعاية 20 طالبا وطالبة من ذوي الهمم.

كما تضمنت الاحتفالية افتتاح معرض دكان الفرحة ويشمل 16 ألف قطعة ملابس جديدة لصالح 4 ألاف طالب وطالبة ممن أعدت لهم دراسات حالة اجتماعية بالجامعة وذلك لمدة 3 أيام.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الاحتفالية تأتي في إطار تكثيف جهود الصندوق في مجال الحماية الاجتماعية ورعاية الشباب التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الصندوق يسعى لتعزيز الشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية في هذه المجالات فضلا المشاركة في تطوير وتجهيز المستشفيات الجامعة.

وأضاف أن مبادرة دكان الفرحة يتم تنظيمها من خلال التبرعات العينية التي يقدمها مصنعي ومستوردي الملابس الجاهزة، فضلا عن مشاركة بنك الكساء المصري، مشيرا إلى أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019 بهدف تنفيذ أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع.

وتنظم المبادرة معارض لتوفير الملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام وتم توزيع نحو 750 ألف قطعة ملابس على ما يقرب 310 ألاف مستفيد، خلال المرحلة الأولى والثانية من المبادرة وكذلك عدد من الدراجات للأطفال بالإضافة إلى أدوات النظافة الشخصية.

وأوضح المدير التنفيذي للصندوق أن الفترة القادمة ستشهد توفير أكثر من 300 ألف قطعة ملابس جديدة ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة دكان الفرحة، مشيرا إلى الصندوق نظم خلال الفترة الماضية معارض دكان الفرحة في جامعات المنيا وجنوب الوادي والإسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم بالإضافة الي تنظيم معارض في المناطق الأكثر احتياجا والحدودية لتوفير الملابس على دور الأيتام وأبناء السجينات ودور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ( قادرون باختلاف) في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر وسوهاج والواحات البحرية، وأسيوط وقنا ، وسانت كاترين.

من جانبه ثمّن الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس الجامعة جهود صندوق تحيا مصر في مجالات الحماية الاجتماعية ورعاية الطلاب بالتعليم الجامعي، مشيرا إلى أن مبادرة دكان الفرحة دعمت أنشطة خدمة المجتمع بالتعاون مع الجامعات، لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، للطلاب مؤكدا على أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط، وإنما فيها تمارس الأنشطة لدعم الطلاب في كافة المجالات.