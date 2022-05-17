قطع المياه عن قرى شرق النيل بمركز بنى سويف غدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، قطع المياه "غدا الأربعاء، عن (قرية العلالمة - قرية الأمل - المستشفى العسكرى - قطاع الأمن المركزى - محولات الكهرباء) شرق النيل بمركز بنى سويف، وذلك لإجراء أعمال إحلال وتجديد وصيانة خط طرد محطة العلالمة / شرق النيل.





وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه سيتم قطع المياه من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساء، وأهابت بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة. وأشارت إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب فى حالة الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو موبايل.

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