جامعة الإسكندرية تستقبل 4 زيارات من «القومية لضمان جودة التعليم»

جدة - نرمين السيد - استقبلت جامعة الإسكندرية 4 زيارات اعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لمناقشة سبل دعم الجامعة للكليات والمعاهد والبرامج الدراسية، ومدى ارتباط الخطة الاستراتيجية وخطة البحث العلمى للجامعة مع كلياتها ومعاهدها.





وقال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب الدكتور وائل نبيل فى تصريح: "إن الجامعة تقدم أقصى دعم لكل منتسبيها، وذلك تحت الإشراف المباشر للدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة".

وقام أعضاء الهيئة بزيارة لتجديد اعتماد معهد الدراسات العليا والبحوث، وأخرى لتجديد اعتماد كلية التمريض، وزيارة اعتماد لبرنامجى النبات/ كيمياء، والميكروبيولوجيا/كيمياء بكلية العلوم، وزيارة إعادة التقييم للاعتماد لبرنامج اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب.

وتم تنظيم الزيارات على مرحلتين، الأولى ميدانية لمدة يوم واحد حيث يقوم فريق الزيارة بزيارة الجامعة والكلية وإجراء المقابلات والمشاهدات والملاحظات وفحص الوثائق المطلوبة طبقا لجدول الزيارة، والثانية افتراضيا عبر تطبيق "زووم" أو ميكروسوفت للاستفسار من الفئات المختلفة بالكليات القيادات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وطلاب الدراسات العليا والخريجين والجهاز الإدارى والأطراف المجتمعية والوافدين وأعضاء وحدة ضمان الجودة.

جدير بالذكر أن جامعة الإسكندرية بها 16 كلية ومعهد، و5 برامج دراسية تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتسعى الجامعة لاعتماد جميع كلياتها ومعاهدها البالغ عددها 21 كلية و3 معاهد عليا.