رئيس وزراء موريشيوس يعرب عن تقديره الكبير لمستوى العلاقات مع مصر

جدة - نرمين السيد - أقامت السفيرة علياء سمير برهان، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى موريشيوس، حفل عشاء على شرف Pravind Jugnauth رئيس الوزراء الموريشى، ورئيس البرلمان، ووزراء الحكم المحلى، والتعليم، والخارجية، والتضامن الاجتماعى، والمرأة والأسرة، والطاقة، والمرافق العامة، والخدمات المالية، و الاقتصاد الأزرق، والمزارع السمكية.





هذا، وقدم رئيس الوزراء، الشكر على الدعوة الموجهة له ولأعضاء حكومته، معربًا عن تقديره الكبير لمستوى العلاقات الثنائية المتميز بين مصر وموريشيوس. كما أعرب الوزراء عن سعيهم لتعزيز التعاون بين البلدين فى عدة مجالات، حيث أشارت وزيرة التعليم إلى سعى موريشيوس للاستفادة من خبرات مصر فى مجالات التعليم وحرصهم على إيفاد مدرسين موريشيين لتلقى تدريبات فى تطبيقات التكنولوجيا والمعلومات، فضلاً عن الاستفادة من خبرات مصر فى مجال التعليم عن بعد، كما أعرب وزير الطاقة والمرافق العامة عن رغبة موريشيوس فى الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال توليد الطاقة المتجددة. ومن جانبها، قامت السفيرة المصرية بتقديم الشكر لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الموريشية على الدعم الذى يقدموه لتعزيز التعاون بين مصر وموريشيوس فى عدة مجالات، معربة عن تطلعها إلى تحقيق المزيد من التقارب والتعاون بين البلديّن بالشكل الذى يؤدى إلى خلق مزيد من الوظائف وزيادة التبادل التجارى.

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