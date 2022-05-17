إجراءات فورية.. تفاصيل تسريب امتحان الجبر للإعدادية بالجيزة

جدة - نرمين السيد - وأوضح أنه حدث خطأ من أحد المراكز الفرعية بإحدى الإدارات التعليمية، وتم فتح مظروف أسئلة الامتحان قبل الموعد المحدد، بعدها انتشرت صور الامتحان على صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف سلومة فى تصريحات صحفية، أن مديرية التربية والتعليم اتخذت الإجراءات التالية:

أولاً: تقرر فحص عينة عشوائية من إجابات الطلاب لبيان مدى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص نتيجة الخبر.

ثانياً: إحالة الواقعة للشؤون القانونية لإعمال شؤونها فيما يتعلق بتجاوز التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات.

وأكد مدير مديرية الجيزة أنه فور الانتهاء من فحص الموضوع، سيتم اتخاذ الإجراءات الحازمة لمنع تكرار الواقعة.

وفوجئ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، بانتشار امتحان الجبر والإحصاء على صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعى، صباح اليوم الثلاثاء، قبل بدء الامتحان بأكثر من ساعتين.

وأدى الطلاب اليوم، الامتحان فى مادتى الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

امتحانات الشهادة الإعدادية فى الجيزة

وانطلقت امتحانات نهاية العام الدراسى 2021/2022 للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، يوم السبت الماضى الموافق 14 مايو، وتستمر حتى الخميس المقبل 19 مايو 2022.

ووفقاً لمديرية التربية والتعليم فى الجيزة، يبلغ إجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة 186 ألفاً و791 طالبا وطالبة، جرى تقسيمهم على 689 لجنة.

وشكلت المديرية غرفة عمليات مركزية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية، لتلقى الشكاوى والعمل على حلها.