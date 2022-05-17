99.8 % من طلاب ثانية ثانوى أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن 583 ألفاً و 177 طالباً وطالبة بالصف الثانى الثانوى، أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، اليوم الثلاثاء، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، فى ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى والتى تستمر حتى يوم الخميس 26 مايو 2022.





وبحسب بيان صحفى اليوم حضر الامتحان 584 ألفا و160 طالبا وطالبة، من إجمالى مستهدف 586 ألفا و675 طالبا، بينما تغيب عن أداء الامتحان 2515 طالبا وطالبة. وبلغت نسبة أداء الامتحان إلكترونيا خلال الفترة الصباحية 99.83%، من إجمالى الحضور. وأدى طلاب المدارس المجهزة بالبنية التكنولوجية، الامتحان خلال الفترة الصباحية، التى بدأت فى الثامنة صباحا وانتهت عند الساعة 11:45، بينما بدأ طلاب المدارس غير المجهزة والملحقون بالمدارس المجهزة، أداء الامتحان خلال الفترة المسائية التى بدأت عند الساعة 12:15 ظهرا، وتستمر حتى الثالثة والنصف عصرا. جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022 يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 الامتحان فى مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات حسب الجدول المعلن سابقا.

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