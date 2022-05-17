فى ختام الفعاليات.. توصيات المؤتمر الدولى الأول للتعليم الجامعى التكنولوجى

جدة - نرمين السيد - وصرح عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بانتهاء المؤتمر إلى عدد من التوصيات الهامة، وهى: 1- ضرورة وجود علاقات مشتركة على المستويين البحثى والتكنولوجى بين قطاع الصناعة والبرامج التكنولوجية ذات الصلة. 2- تعميق المجال البحثى فى مجال تكنولوجيا خطوط الإنتاج التى تعتمد على أنظمة روبوتية، وكذلك الصناعات الحديثة. 3- المشاركة البحثية بين البرامج التكنولوجية المختلفة مثل برنامجى تكنولوجيا الميكاترونكس والأطراف الصناعية وغيرها. 4- أهمية عرض المشروعات الطلابية المُتميزة فى المؤتمر لطلاب برامج الكلية المختلفة. 5- ضرورة مشاركة نماذج طلابية قدمت خطوات ملموسة فى اتجاه ريادة الأعمال فى فعاليات المؤتمر. 6- ضرورة تطوير وتوظيف التطبيقات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات فى تطوير أجهزة ومعدات وإنتاج البرمجيات والتطبيقات التقنية الحديثة لمساعدة المُعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة. 7- العمل على تطوير وتوظيف التطبيقات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات فى المساهمة فى برنامج التحول الرقمى على مستوى الجامعة وقطاعات المجتمع. 8- ضرورة العمل على زيادة فرص التدريب، وبناء القدرات لطلاب تكنولوجيا المعلومات والعمل على دمجهم بسوق العمل. 9- التطوير المُستمر للمقررات لتشمل التكنولوجيا الحديثة مثل "الميتافيرس" وتطبيقاتها. 10- اهتمام الشركات بإنشاء قسم R & D لتطوير العمليات الصناعية بما يتماشى مع التكنولوجيات الحديثة. 11- ضرورة المحافظة على البيئة من خلال الاهتمام بتدوير المخلفات الإلكترونية وغيرها. 12- إجراء الدراسات اللازمة للاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة، ودراسة سُبل تطويرها مما يساعد على تحسين المناخ. 13- الاهتمام بالدراسات المتعلقة بإنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر كبديل لمصادر الطاقة التقليدية. 14- تكثيف البحث العلمى على تطوير المحركات التى يمكنها العمل بالمصادر الحرارية غير التقليدية، وكذلك السيارات الكهربية؛ لدعم الحفاظ على البيئة مع توفير الطاقة اللازمة للأنشطة المختلفة. 15- الاهتمام بالدراسات المتعلقة باستخدام تكنولوجيا النانو فى تحسين أداء منظومات الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها وتطبيقاتها مما يُسهم فى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والحفاظ على البيئة. 16- ضرورة الاهتمام بتطوير وصناعة السيارات وخاصة السيارات الهجينة والتى تعمل بالطاقات النظيفة. جدير بالذكر أنه تم عرض (24) بحثًا علميًا مُقسمًا على (4) جلسات علمية تخصصية، بمُشاركة نُخبة من الأساتذة والعلماء والخبراء المُتميزين منهم أستاذين من الولايات المتحدة الأمريكية، وأستاذ من إنجلترا، وأستاذ آخر من كندا، بالإضافة إلى أستاذة يابانية وأحد رجال الصناعة، وذلك سواء بالحضور المباشر أو بالنظام الإلكترونى (On Line).

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